El superalimento que recomiendan cenar tres veces por semana para perder peso y grasa abdominal

El cuerpo humano es química. Por eso, perder peso es un ejercicio que requiere el asesoramiento y acompañamiento de un nutricionista que conozca el cuerpo, su funcionamiento y los hábitos de quien realiza la dieta para elaborar recomendaciones personalizadas y acompañar a la persona durante el proceso.

Un régimen muy estricto no suele ser el más eficaz, dado que el estrés puede jugar una mala pasada y producir trastornos alimenticios. Algunas comidas, si son las predilectas de quien pretende adelgazar, no deben desterrarse del menú aunque no parezcan recomendables o aunque sean hipercalóricas.

Existen trucos para adelgazar eficaces y rápidos, pero de nada sirven si no se convierten en un hábito. Los expertos nutricionistas recomiendan no eliminar de forma definitiva los alimentos que se comen por placer aunque a priori puedan no ser demasiado saludables porque rechazarlos sistemáticamente produce ansiedad y este desequilibrio puede degenerar en un trastorno alimenticio.

Las espinacas y la hoja verde

Las espinacas y las verduras de hoja verde son indispensables en una dieta para adelgazar. Tienen una alta cantidad de fibra; sobre todo fibra soluble que es muy beneficiosa para acelerar el tránsito intestinal. Además, es conocida por su capacidad para reducir la grasa abdominal y favorecer el sistema digestivo.

Otra de sus ventajas: es un alimento muy saciante. Esta cualidad la convierte en la perfecta a liada para aquellas dietas en la que la reducción calórica sea significativa y haya mucha sensación de hambre.

¿Hay que consumirla a diario?

La recomendación es incluirla lo máximo posible en la dieta. Se puede combinar con otras verduras o consumirla en batidos. Pero su consumo diario es recomendable. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos recoge que el consumo diario de espinaca reduce tanto la grasa corporal como el peso. Quien la consumen a diario adelgazan un 43% más de las que no la incluyen en su dieta.

Las espinacas tienen más posibilidades de lo que puede parecer a priori. Se pueden comer salteadas, en ensaladas, incluirlas en revueltos, incorporarlas en guisos de legumbres. También se pueden utilizar para rellenar pechugas de pollo o filetes de pescado. Otra opción es incluirlas en batidos verdes.