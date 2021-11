El viernes pasado Raquel Arias, originaria de València pero residente en Johannesburgo junto a su marido y sus dos hijos de dos y ocho años, acudió junto a su familia al aeropuerto de Johannesburgo para irse de vacaciones una semana a Mauricio, para después, coger el 3 de diciembre un vuelo al cap i casal, donde pasarán las navidades. Sin embargo, el anuncio de la detección de una nueva variante del SARS-CoV-2 en Sudáfrica, la denominada ómicron, torció todos sus planes.

Este lunes, desde París (de donde es su marido), contaba a Levante-EMV un periplo de tres días que, lejos de acabar en la isla donde iban a pasar las vacaciones, ha estado protagonizado por cancelaciones de vuelos, cambios de planes y "un trato indignante por parte de las aerolíneas", según relató a este periódico.

"Estamos agotados"

"Si me hubieran avisado de que no íbamos a poder entrar en ningún sitio por venir de Sudáfrica no hubiéramos dejado Johannesburgo, pues llevamos tres días viajando por el mundo con dos niños, estamos agotados", contaba ya en casa de sus suegros. Este martes o este miércoles volarán, esta vez, ya sí, a València, donde esperan quedarse a pasar las fiestas.

"Llegamos al aeropuerto y una vez en la cola de facturación estalló todo. Era una locura. Comenzaron a cancelarse vuelos y la gente corría de un lado a otro". Tras una noche de espera, el sábado pudieron volar a Mauricio, pero con la condición de que tendrían que confinarse. "Pensamos que quizás desde allí podríamos volar a Europa así que dijimos que sí".

Sin embargo, al aterrizar, les tuvieron "desde las cinco de la tarde hasta las tres de la mañana en la zona de recogida de maletas sin darnos solución, pues no nos dejaban salir del aeropuerto". "Al final nos ofrecieron ir a un hotel del Estado pero nosotros conseguimos un vuelo a París, acabamos de llegar, pero nos consta que otros compañeros de viaje están confinados en Mauricio".

Ahora, tras toda esta "aventura improvisada", Raquel piensa denunciar a la compañía por el trato recibido, "con dos menores, ni un vaso de agua nos dieron en horas". Un trayecto totalmente inesperado, pues en Sudáfrica, no existe (por el momento) tanta alarma alrededor de la variante ómicron, según Raquel. "No entendemos por qué se arma todo este revuelo. Muchos países han vetado a Sudáfrica sin tener más información. Si se ha descubierto ómicron —que, por lo que se sabe, no comporta síntomas más graves— es por los laboratorios potentes que hay para detectarlo", opina la valenciana.

Tiene la misma perspectiva Ángela Hernández, una joven de Burjassot que realiza las prácticas del máster en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. «Aquí no se habla de la nueva variante, me he enterado por los medios europeos, de momento el presidente no ha aumentado el nivel de alarma y nadie está inquieto por este tema», añade.

Opacidad

Cristina y Viviana, también residentes en Sudáfrica, apuntan que «hay una alarma social totalmente injustificada». Dicen que este «caos» solo se refleja en los medios europeos. «Ayer el presidente Ramaphosa pidió a Europa que rebajara las tensiones», dice Viviana. Eso sí, «nos preocupa la falta de vuelos e información oficial», una opacidad que ya ha afectado a Viviana, que iba a venir a España en Navidad y le han cancelado el vuelo.

Por su parte, Cristina, sentencia que "aquí está todo muy controlado, no se han endurecido las normas y no se entiende el bloqueo al turismo". Además, Cristina puntualiza que "que esta variante haya sido descubierta en Sudáfrica, solo habla de lo avanzado de sus laboratorios, y aún así, se les penaliza a nivel internacional (algo a lo que Sudáfrica ya está muy acostumbrada, pero que se sigue viviendo con mucha rabia e impotencia)", concluye.

