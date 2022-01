El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con Alejandro Palomas para tratar sobre abusos sexuales a menores, después de que el escritor desvelara que un hermano del colegio de La Salle de Premià de Mar lo violara y le hiciera tocamientos en múltiples ocasiones cuando era un niño.

En declaraciones a Efe, Palomas ha explicado este viernes que ya habló telefónicamente con Sánchez, en una conversación en la que el líder socialista fue "muy amable" con él.

"Creo que le honra, sinceramente, que más allá de la cuestión política, la primera pregunta que me hiciera fuera, ¿cómo estás, cómo te sientes?", ha resaltado.

El amor es descubrir, 45 años más tarde, que por fin te sientes hermosamente acompañado en los tramos más oscuros del camino. Gracias a todos y a todas por todas las manos tendidas. Sois muy generosos/as y muy grandes.



Y gracias por la mano tendida, Presidente @sanchezcastejon pic.twitter.com/mgxzJOyipl — Alejandro Palomas (@Palomas_Alejand) 28 de enero de 2022

Para el autor de "Una madre", "esto ya marcó una diferencia y, a partir de allí, hablamos un rato y me dijo que intentarían cambiar las cosas y vi que estaba muy por la labor".

Alejandro Palomas supo que el presidente del gobierno se había mostrado abierto a una petición de Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, que también apoya Cs, para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica.

Para Palomas, este hecho "demuestra que el Gobierno actúa con cintura" ante una cuestión que no le afecta sólo a él, sino que muchas otras personas han vivido situaciones similares.

"Nos veremos con el presidente la próxima semana -ha proseguido- y a partir de ese momento veremos qué tipo de implicación tengo o si ya no tengo más e igual desaparezco, porque ya será una cuestión política y que ellos se entiendan y funcione la comisión y a ver qué cambia".

Ha afirmado que no va a llevar nada preparado, si no que va a hablar con el presidente "como lo haría con un amigo, sentados los dos, será una cuestión de química".

Aunque muy alejado del mundo político y sin conocer exactamente qué se puede cambiar legislativamente, Palomas sí tiene claro que "para que exista una revisión y una reparación no se puede negar el pasado y mirar solo el presente y el futuro".

Todos los que han vivido situaciones como la suya a lo largo de los años, ha recalcad, "somos memoria y podemos aportar datos, porque estamos vivos y queremos construir un futuro diferente".

"Para reparar -ha subrayado- hay que revisar y remirar lo ocurrido porque sino será imposible gestionar lo nuevo. Esa es, creo, la línea en la que hay que moverse". En cuanto a la repercusión que ha tenido su denuncia, Alejandro Palomas ha avanzado que en las últimas horas ha recibido muchos mensajes de "muchas personas que han pasado por esto".

"Y han conocido a la persona que a mí me lo hizo, por lo que creo que hemos dado en la diana, justo donde teníamos que dar, porque el efecto ha sido mayúsculo", ha añadido.

Testimonio de otras víctimas

"A estas alturas, sólo puedo dar las gracias, porque a nivel personal me siento muy acompañado, veo que no estoy loco, no estoy solo. Hay mucha gente que conocía a este hombre, que sabía de sus ganas de hacer cosas con niños. La lista puede ser interminable y ahora me están contando casos", ha precisado.

Alejandro Palomas cree que lo que está ocurriendo es la confluencia de "esas cosas que pasan en la vida de uno y en la historia", aunque él no quiere "hacerlo grande" y habla "en pequeño", aunque ahora "se habla de una comisión de investigación y podría haber una fórmula distinta para abordar toda esta problemática en el Congreso".

Por otra parte, cree que el haber hablado y el haber puesto su vivencia encima de la mesa, "no solo sana a quien lo pasó, sino también a todos aquellos que intuían que había pasado", en referencia a los progenitores de los pequeños.

Respecto a si el momento que está viviendo acabará reflejado en una novela, el barcelonés ha respondido: "Escribo, ya sabéis, sin preparar lo que escribo, pero todo gira en torno a lo que vivo y esto impregnará lo que venga a continuación, aunque yo distingo entre mi mundo creativo y el mundo diario, gracias a Dios".

Alejandro Palomas tampoco deja pasar que, terminada la promoción de su última novela, 'Un país con tu nombre', ahora llega a las librerías con 'Un cerezo', un álbum ilustrado, protagonizado por un niño y una niña, de unos ocho años, en una historia de amistad en la que también hay un perro.

La niña protagonista, comenta su creador, un día se traga el hueso de una cereza y esto "cambia la vida de los tres personajes, en una demostración de cómo lo pequeño puede ayudar a modificar lo grande".

Lo ve asimismo como una metáfora de lo que le está ocurriendo en las últimas horas, "como a partir de algo tan pequeño puede haber una onda sanadora". "Es algo brutal", concluye.