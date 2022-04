Se acercan los días festivos de Semana Santa y con ellos las ganas de los castellonenses por viajar al extranjero, por España o por la Comunitat, en busca de lugares nuevos o de volver a donde te haga vibrar. Pero también quieres ir acompañado por tu familia o por tus amigos y amigas o por tu animal de compañía o incluso por todos ellos. No obstante, es importante que sepas la normativa básica para que no te pongan una sanción de entre 80 a 500 € por no cumplir la última normativa de la Ley de Tráfico en la que señala cómo debes de llevar a tu mascota y con qué tipos de protecciones de seguridad. Además, has de conocer también unos cuantos consejos de Royal Canin, Real Automóvil Club de España (RACE) y Ana Pascual, vicepresidenta de Colegios de Veterinarios de Castellón.

Kit de viaje de tu mascota Además del alimento diario, la bebida, el bebedero y el comedero, así como las bolsas de deposiciones y los juguetes, es imprescindible llevar la documentación, como la cartilla sanitaria oficial, y fíjate de que esté sellada y actualizada por un veterinario colegiado. Si viajas por la Unión Europea, deberás portar además su Pasaporte para Animales Domésticos, tal y como dicta la DGT. También pueden solicitarte si viajas al extranjero un certificado de salud y un comprobante de vacunación contra la rabia, según RACE y Royal Canin. Por último, el microchip identificativo para que, en caso de pérdida, puedas encontrar al animal. En el vehículo Las mascotas deben estar sujetas perfectamente en el coche para evitar interferir en la conducción, según la DGT. Para ello, "se colocará un separador que impida que ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones", apunta el organismo. En suma, también afirma que utilices sistemas de retención para mascotas, por si se sufre un accidente, se logrará garantizar la seguridad. Jamás dejes que el animal vaya en brazos o suelto. Objetos de sujeción adecuados para tu mascota Entre los sistemas de sujeción para animales disponibles que dicta la DGT, puedes encontrar desde arneses de uno o dos anclajes a transportines en el suelo o en el maletero e incluso rejillas rígidas para el maletero. Pese a que suele utilizarse más los transportines, que pueden estar sujetos con el cinturón de seguridad, colocado en el suelo del vehículo o bien en el maletero, "lo ideal es que el animal esté alejado del conductor utilizando un arnés bien sujeto con el cinturón, aunque dependiendo del tamaño de la mascota y de sus características, es mejor un método de sujeción u otro", revela Ana Pascual, vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Castellón. Por lo general, si la mascota es pequeña, la mejor manera de llevarla es en un transportín en el suelo del vehículo. En cambio, si es grande, lo correcto sería incorporar el transportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha y combinar este sistema con la rejilla divisoria, de acuerdo con la DGT. Prevenciones Se aconseja acostumbrar al animal primeramente en trayectos cortos. Además, habrá que parar cada dos horas para que tu mascota haga sus necesidades, pasee y se hidrate igual que tú. No hay que dejar al animal encerrado en el coche ni expuesto ante el sol ni siquiera en invierno. No hay una pauta concreta general para evitar los mareos de los animales, ya que los hay que los sufren y los hay que no. RACE y Royal Canin recomiendan que tu mascota no coma antes de viajar por prevención. Aun así, lo mejor es que consulte a su veterinario clínico para que le recete un tratamiento farmacológico si fuese necesario, según establece la vicepresidenta de Colegios de Veterinarios de Castellón.