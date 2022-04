Cada vez que alguien sube un estado en WhatsApp, inmediatamente sus contactos o cualquier persona puede verlos. Después, al creador del mismo le aparece una lista con todos los visitantes del estado, por lo que, si no quieres dejar huella, no dudes en seguir los pasos.

Hace años que puede realizarse esta opción de no dejar rastro, pero ha ido evolucionando. En la actualidad, debes tener en cuenta otro aspecto nuevo, pero primero sigue los primeros pasos.

Pasos a seguir para no dejar rastro en los estados de WhatsApp

Primero, entra en la aplicación de mensajería móvil. Segundo, ve al menú de los tres puntos que aparecen en la esquina de la derecha, justo en la parte superior. Tercero, pulsa en Ajustes y selecciona en Cuenta, después, pincha en Privacidad. Cuarto, busca Confirmaciones de lectura y la desactivas.

Último paso

Ten en cuenta que no solamente has de hacer esto, sino que además has de esperarte a que el estado de la persona en cuestión desaparezca en esas 24 horas o incluso antes si el creador lo elimina con anterioridad. Una vez ocurrido esto, ya podrás volver a activarlo o bien puedes dejarlo así mucho más tiempo o para siempre. De esta forma, nadie descubrirá que has visitado la cuenta que has ojeado.