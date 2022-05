Todavía surgen dudas acerca del uso de lentillas o gafas graduadas durante la conducción. Por ello, La Ley de Tráfico asegura que las personas conductoras han de utilizar elementos correctos de visión si se tiene algún tipo de dificultad para percibir las señales y el resto del entorno. Pese a que desde siempre debías portar unas gafas de repuesto en el vehículo. No obstante, en la actualidad, no se obliga, pero sí se aconseja.

Eso sí, la persona conductora deberá tener las lentillas o las gafas bien graduadas, pues no podrá circular de no ser así, ya que podrá perjudicar al resto de usuarios y a sí mismo, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Por lo que, si durante el trayecto no llevas corregidas correctamente las gafas, esto te obligará a parar de circular y detenerte hasta que tu visión sea la adecuada una vez graduadas las mismas. Sin embargo, pese a que sea complicado saber si una persona porta gafas o no realmente, mediante la documentación del vehículo y el carnet requeridos por los agentes, será posible averiguarlo.

Consejos de la DGT