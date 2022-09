Ibai Llanos puede quedarse ciego. Así lo ha reconocido el popular streamer, que después de confesar hace unas semanas que sufría una ceguera del 90% en el ojo izquierdo ha pedido que no se utilice su enfermedad para hacer bromas porque “es un problema bastante serio”.

El ‘influencer’, que cuenta con cientos de miles de seguidores en todo el mundo, ha asegurado que los propios médicos desconocen a día de hoy los problemas de su ceguera, pero en los últimos exámenes han visto que el ojo derecho también tiene células del nervio óptico afectadas. Los especialistas creen que puede ser algo de nacimiento, aunque tampoco se descarta que sea degenerativo y pueda quedarse ciego.

Ibai ha asegurado también que “si no hubiera sido por un suscriptor no hubiera ido al médico, es increíble cómo es la vida", al tiempo que ha desvelado que estos problemas le afectan en su día a día: “Me da por culo. Es algo triste que me afecta a la hora de leer o de jugar a un videojuego”.

El streamer ha concluido su alocución queriendo tranquilizar a sus seguidores: “Es lo que hay amigos, no se para la vida, no se acaba el mundo, cada persona y familia tienes sus problemas. Te afecta el día a día y no me han descartado que me pueda quedar ciego. No saben ni qué problema tengo”.