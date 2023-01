Dormir como un ‘influencer’, dormir como un mochilero.

La Casa In. La primera Casa In en Ibiza. La original. Aquella mansión que se convirtió, en 2021, en el campamento de verano de todas las influencers bajo el ala de la adorada Dulceida. Aquellas paredes y terrazas que acogieron clases de fitness, posados en bikini, sesiones de cine al aire libre y hasta alguna fiesta temática. Pues quien quiera sentirse como Anabel Pantoja, Nagore Robles o Jedet hace dos veranos puede hacerlo. Y es que la villa, que cuenta con vistas al mar, seis habitaciones con baño y «una sala de DJ con sistema de sonido moderno y iluminación divertida», se ofrece en Airbnb. Dormir en la que fuera la Casa In cuesta, a mitad de julio, 6.250 euros por noche. Algo más cara es la tarifa a finales de agosto (6.950 euros) y mucho más económica a finales de enero: 3.850 euros por día. No quedan muchas fechas disponibles en verano.

Ésta mansión, que se alza sobre los acantilados de sa Carbonera, cerca de es Canar, no es la única casa de influencer que puede encontrarse en Airbnb en las Pitiusas. Quienes sigan a la modelo Eugenia Silva reconocerán al primer vistazo (o al segundo) los muros color arena «del mismo color del polvo de la isla que levanta el coche», la bajita paret de pedra seca que rodea la piscina, los faroles morunos de las terrazas y el juego de sombras del cañizo del porche que, en tantas ocasiones, sirven de escenario a las fotografías que la también empresaria cuelga en sus redes durante sus largas estancias veraniegas en Formentera. La casa, bautizada como Can Eu, se ofrece en Airbnb. Durante la temporada baja. Cuenta con cuatro dormitorios repartidos en dos plantas y una piscina desde la que se ve todo el campo que rodea la finca. Alojarse en la casa cuesta exactamente lo mismo la semana que viene que a finales de abril, las últimas fechas en las que está disponible: 1.800 euros. Se trata de la villa más cara de esa isla que se oferta en Airbnb para este invierno. En verano hay otros alquileres turísticos en Formentera mucho más caros. La más costosa que figura en la web para julio es la casa Barrett, en los alrededores de la playa de es Carnatge, y por la que hay que pagar 6.000 euros por noche más de diez veces más de lo que cuesta ahora (516 euros). Eso sí, sólo aceptan mayores de 30 años. Coste que se queda pequeño al lado de los más de 25.000 euros por noche que se cobran por pernoctar en la ‘Villa Super Luxury’ de Ibiza, en la costa de Santa Eulària. Pero no sólo de lujo vive Airbnb en las Pitiusas. Entre las ofertas más económicas, o alternativas, se encuentran viejos amigos de la plataforma: furgonetas, chozas, chabolas, literas en habitaciones compartidas... Es el caso de la «experiencia cheap» que vende, en una de las habitaciones de su casa de Jesús, Kris. Pide la nada despreciable cifra de 68 euros la noche (93 euros en julio) por una litera con derecho a usar las zonas comunes y un baño de obra. Para esta misma semana también se ofrece una furgoneta habilitada para dormir por la que su anfitrión pide 199 euros por noche. Alojarse en la caravana que Nick y su familia tienen en el terreno de su casa en la zona del Torrent des Capità cuesta este mes 44 euros, uno de los alojamientos más económicos disponibles en la plataforma cuando se eliminan todos los filtros. En verano el precio se dispara a los 162 euros por día. Aunque para alojamientos surrealistas (por no usar otra palabra) el sofá en es Viver que ofrece, sólo en temporada, un anfitrión llamado Om y por el que cobra cien euros la noche. No parece muy cómodo. Mansiones y caravanas. La oferta en Airbnb va de los 44 euros por noche en una caravana a los más de 25.000 de una mansión en sa Cala de Sant Vicent.