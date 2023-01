Ahorrar dinero a fin de mes es el objetivo de la mayoría de personas. Pero no siempre es fácil hacerlo, ya sea por cobrar un sueldo insuficiente, por la inflación o por no hacer un buen reparto de los gastos. Para que sirva de guía hay una regla, llamada del 50-30-20, que pretende ordenar nuestro dinero de la manera más eficiente posible sin por ello tener que renunciar a cualquier tipo de ocio.

Es un método que tiene detrás estudios científicos, recogidos en el libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, que ha sido escrito a dos manos por Elizabeth Warren, profesora de la Universidad de Harvard, y su hija, Amelia Warren Tyagi.

¿Cómo es la regla 50-30-20?

En esencia, lo que persigue la regla 50-30-20 es establecer porcentajes a usos concretos del dinero disponible. Así:

50% de los ingresos irán destinados a pagar las necesidades básicas , como por ejemplo la hipoteca, la comida, los gastos en educación, el transporte...

de los ingresos irán destinados a pagar las , como por ejemplo la hipoteca, la comida, los gastos en educación, el transporte... 30% de los ingresos cubrirán los gastos que podríamos etiquetar como ociosos , y que por tanto podrían ser prescindibles, como por ejemplo los restaurantes, la ropa, viajes, etc.

de los ingresos cubrirán los , y que por tanto podrían ser prescindibles, como por ejemplo los restaurantes, la ropa, viajes, etc. 20% de los ingresos son los que destinaríamos al ahorro.

De este modo, para un sueldo neto de, por ejemplo, 1.500 euros, 750 se emplearían para gastos corrientes, 450 para ocio y 300 para ahorro.

En este vídeo de YouTube explican de forma muy visual cómo llevar a cabo todos los pasos:

Cuándo aplicar este método

Está claro que esta regla no le vendrá bien a todo el mundo, por ejemplo a aquellos que a duras penas consiguen cubrir sus necesidades básicas. Pero tal y como se explica en el libro, el requisito indispensable para lograr esta distribución de los ingresos es contar todos los meses con un sueldo fijo.

El método, que parece simple, está respaldado por una investigación de ambas autoras de más de 20 años.

Además de investigadora, Elizabeth Warren es una política y académica estadounidense que es en la actualidad senadora de los Estados Unidos por Massachusetts por el partido demócrata. Está especializada en derecho de quiebras, una materia muy ligada precisamente a la capacidad de ahorro de los particulares y de las empresas; y también en la protección de los derechos de los consumidores.