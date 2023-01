Uno de los artículos más utilizados para limpiar el hogar es el vinagre de limpieza. No en vano, este producto de origen 100% natural ayuda a tener la casa higienizada y reluciente de una forma sostenible gracias a su amplia diversidad de usos. Existen diversos tipos de vinagre, comenzando por el blanco, el más habitual en los armarios de un sinfín de cocinas y el más habitual para limpiar; el de vino tinto, que no es apto para limpiar; el de manzana, que también se utiliza para limpiar combinándolo con bicarbonato de sodio o jugo de limón; y el de arroz, que se usa mucho en cocinas orientales pero no es tan recomendado para limpiar.

Queda claro por tanto que no todos los vinagres son aptos para limpiar. De hecho uno de sus principales usos es el de aderezar distintos platos o ensaladas. Dentro de los que se pueden utilizar para asear el hogar, los usos que puedes dar son múltiples. Usos del vinagre de limpieza Contra el mal olor. El vinagre de limpieza tiene efecto desodorizante y eliminará este problema en en paredes, cocinas, fiambreras de plástico, lavavajillas, neveras o zonas donde los aromas pueden no ser agradables.

Cristales relucientes. El vinagre diluido en agua es perfecto para dejar cristales y ventanales sin la más mínima señal. También sirve para vidrios, vajillas y vitrocerámica que quedarán inmaculadas con este producto.

Contra la cal. Si estás cansado de ver cal en grifos, duchas, azulejos, mamparas e inodoros, este producto rebajado con agua elimina a la perfección la argamasa que se forma.

Desinfectante. El vinagre blanco es un potente agente antibacteriano natural. Podrás utilizarlo en cualquier superficie de tu casa, e incluso para eliminar pesticidas de frutas y verduras. Es capaz de eliminar las bacterias, hongos, moho y otro tipo de organismos que pueden provocar suciedad y malos olores. Por ejemplo, es muy útil para la desinfección y limpieza de las tablas de cortar alimentos, sobre todo si son de madera. Quitamanchas. Las manchas difíciles de los diferentes tejidos se eliminarán más fácilmente si antes son embadurnadas con vinagre. Es ideal para limpiar las prendas de satín o efecto satinado, ya que no daña las fibras de la tela como podrían hacerlo detergentes más fuertes.

Para el metal. El vinagre es un poderoso abrillantador tanto para aluminio, acero o plata. Las ollas y sartenes lucirán relucientes con tan sólo pasar un paño impregnado con este producto.

Desatascador. El vinagre blanco específico de limpieza (vale también el de manzana), junto al bicarbonato de sodio, es un potente desatascador de desagües. Además de desobstruir el bloqueo, eliminará los malos olores que se puedan generar en las tuberías del lavabo, bañeras, duchas o el fregadero de la cocina.

Para quitar chicles. No solo las manchas serán eliminadas con este producto, el vinagre banco también servirá para retirar algún chicle pegado en la ropa. Otro uso poco conocido es que si aplicas media taza de vinagre en cada lavado, evitas la aparición de las temidas bolitas y pelusas de la ropa.