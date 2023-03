La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no es portadora de muy buenas noticias para la recta final del mes de marzo. Y no es por la llegada de ninguna DANA ni borrasca que active las alertas naranjas o rojas en la Península Ibérica. Sin embargo, las predicciones de la AEMET no adelantan nada positivo.

"Las lluvias de los últimos cuatro meses no mitigan la sequía meteorológica", subraya la Aemet Esperando que abril mejore los datos de precipitaciones, los últimos días de marzo traen consigo una sequía debido a que "marzo acabará más seco y cálido" de lo que es normal en esta entrada de la primavera. AEMET, en su perfil de Twitter, adelanta que "durante los próximos 10 días, las borrascas circularán por latitudes superiores a las nuestras y su influjo únicamente se notará en Galicia y zonas próximas". "En el resto del país, las lluvias serán muy escasas o nulas", añade. Durante los próximos diez días, las borrascas circularán por latitudes superiores a las nuestras y su influjo únicamente se notará en Galicia y zonas próximas. En el resto del país, las lluvias serán muy escasas o nulas.

Si se cumple, marzo acabará más seco y cálido de lo normal. pic.twitter.com/oAQAO8oqP0 — AEMET (@AEMET_Esp) March 20, 2023 El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, señala que España en su conjunto sigue en sequía meteorológica. Esta situación afecta a todas las cuencas excepto a Tajo, Júcar y Segura que están "ligeramente fuera". Explica que pese a las lluvias de diciembre a estas alturas del mes, persiste el problema y que las cuencas más afectadas son las del Guadalquivir, Sur y Pirineo oriental. De hecho, subraya que el nordeste peninsular es una de las zonas más castigadas por la actual sequía y la zona más afectada es Cataluña que vive una sequía intensa de la que "no se ha recuperado en los últimos meses" e incluso el Ebro "ha ido a peor y la sequía se ha hecho más intensa". ¿Sequía severa en toda Europa? La situación de sequía no sólo afectará a la Península Ibérica. Un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) dice que "la mayor parte del sur y oeste de Europa se ve afectada por anomalías sustanciales en la humedad del suelo y el caudal de los ríos debido a un invierno excepcionalmente seco y cálido". El equivalente de agua de nieve en los Alpes está muy por debajo del promedio histórico, e incluso es más bajo que el del invierno 2021-2022. Esto conducirá a una severa reducción de la contribución del deshielo a los caudales de los ríos en la región perialpina durante la primavera y principios del verano de 2023", sostiene el estudio. En concreto, el JRC ha advertido en un informe de que casi todo el sur y oeste del viejo continente ha experimentado “anomalías sustanciales de humedad del suelo y flujo de sus ríos debido a un invierno excepcionalmente seco y cálido”, con impactos de la “emergente sequía” que ya son visibles en Francia, España y el norte de Italia.