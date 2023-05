Faltan menos de dos meses para la boda de Tamara Falcó y parece que la suerte no está de su parte: rumores de infidelidad por parte de Íñigo Onieva, un inesperado esguince tras una caída en 'El Hormiguero' y ahora este imprevisto que ha disparatado sus planes a pocos meses de la boda: Sophie et Voilà, la firma bilbaína encargada de confeccionar el diseño, ha anunciado en un comunicado que han roto su contrato con Falcó.

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser disuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó. Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", reza el comunicado en el que se deja ver a las claras cuál ha sido la causa del desencuentro.

El gran evento se celebrará el próximo 8 de julio y todas las miradas se iban a centrar en el diseño del vestido de la mediática novia. En un primer momento Saioa Goitia, directora general de la firma, y Sofía Arribas, su directora creativa, se mostraron entusiasmadas ante el encargo como remarcaron hace unas semanas en la revista Hola: “Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca”. Poco tiempo han tardado en retractarse de estas declaraciones, para desilusión de la marquesa de Griñón.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó no ha podido ocultar su decepción ante la ruptura de esta relación profesional: “Me acabo de enterar por los medios... No tenía idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento”.

Tamara Falcó, que ya se vio obligada a suspender el enlace el pasado mes de septiembre tras hacerse públicas unas infidelidades del joven empresario, ha destacado en Hola que confía en superar ahora este nuevo obstáculo: "Es un problema... Tengo que empezar todo desde cero. Me da mucha pena porque lo que tenía que ser un momento súper especial e ilusionante de elegir el vestido y probarme se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión. Se había desvirtuado totalmente el proceso... pero aún así no pensé que fuéramos a llegar hasta aquí. Así que doy las gracias a Sophie et Voilà por todos su buenos deseos que me trasladan en su comunicado, pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido".