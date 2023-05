Lorine Zineb Nora Talhaoui conocida como Loreen, es una cantante sueca de ascendencia marroquí que consiguió el pasado fin de semana vencer por segunda ocasión el Festival de la Canción de Eurovisión. Si en el año 2012 lo logró con ‘Euphoria’, en este 2023 ha hecho lo propio con ‘Tatoo’. Sin embargo, la victoria no ha estado exenta de polémica, sino todo lo contrario.

La razón no es otra que como han podido comprobar quienes han escuchado la canción, los primeros segundos de la misma recuerdan enormemente a otro tema que, para muchos, es todo un himno: 'Flying Free', asociado a la mítica discoteca Pont Aeri que entre otras localidades abrió local en Traiguera.

'Flying Free' es una canción de música mákina que se lanzó en el 1999, obra de los DJs Marc Escudero y Rubén Moreno. Una melodía a piano con base maquinera empieza a sonar, poco a poco sube el ritmo, hasta que lo rompe una voz mecanizada que repite "abracadabra" una decena de veces. Continúa la melódica voz de Marian Dacal, soltando el (famosísimo) verso "flying free, feel the extasy".

Pues bien, Rubén Moreno, uno de los autores de la canción que podría haber plagiado Loreen, ha explicado que se está estudiando una posible denuncia a la cantante por infracción de los derechos de autor, ya que las melodías de la intro de 'Flying Free' y el precoro de 'Tattoo' suenan muy similares. Pero también ha explicado que esta denuncia sería compleja, ya que esa misma parte de la canción de Loreen ha sido comparada también con 'Easy On Me' de Adele.

La misma Loreen fue entrevistada al respecto de este supuesto plagio durante su preparación para Eurovisión, pero quiso quitarle importancia al asunto diciendo que no había escuchado 'Flying Free' nunca, y que es normal que sucedan este tipo de situaciones, ya que todos los artistas se inspiran en referentes pasados. Habrá que esperar un tiempo más para conocer si la doble ganadora de Eurovisión y Pont Aeri se ven las caras en los tribunales por esta melodía, o si su similitud se queda en una anécdota más.

Loreen es un puto plagio de Pont Aeri normal que sea un temazo,🤣🤣 flipo pic.twitter.com/kye3IAsgEl — Mariluci88 (@SainzMariluz) 10 de mayo de 2023

No son pocas las canciones que han recibido denuncias por plagio. Entre otras destacan ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke y Pharrell Williams, que tuvieron que pagar varios millones de euros después de que un jurado determinara que infringía los derechos de autor de la canción ‘Got to Give It Up’ de Marvin Gaye. Menos suerte tuvieron los miembros de la banda Spirit, que denunciaron a Led Zeppelin por ‘Stairway to Heaven’, aunque en esa ocasión un jurado determinó en el año 2016 que no había evidencia suficiente para demostrar el plagio. Destacar también el acuerdo extrajudicial al que llegaron Coldplay y el guitarrista Joe Satriani, que alegaba que ‘Viva la Vida’ copiaba elementos de su canción instrumental ‘If I Could Fly’.