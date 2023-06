El matrimonio formado por el actor Richard Gere y su mujer, la activista española Alejandra Silva, protagonizan la campaña que lanza este jueves la organización Hogar Sí para conseguir el reto de que en España ninguna persona viva en la calle en 2030.

Con la campaña "#2030CuentaAtrás" la entidad social pone el cronómetro en marcha del compromiso adquirido por España en el marco de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo de terminar con un problema que afecta a más de 37.000 personas.

El matrimonio Gere impulsa esta campaña que quiere activar a la sociedad civil para reivindicar ese futuro ya próximo donde no exista el sinhogarismo.

"No podemos imaginar grandes avances de la humanidad, como los tecnológicos, sin que vayan acompañados del avance en derechos humanos; vivimos un momento favorable para cumplir con este objetivo", explica la entidad dedicada a ofrecer soluciones eficientes en la lucha contra el sinhogarismo.

La campaña muestra los avances tecnológicos de un posible futuro en 2030, utópico o distópico, con impresoras 3D que imprimen órganos, comunicación a través de hologramas o la posibilidad de habitar la Luna.

Posible o no, se preguntan Richard y Alejandra Gere; pero para ellos "lo más surrealista sería que en el año 2030 el sinhogarismo siguiera existiendo".

La iniciativa reclama "un acuerdo social amplio", en el que todas las personas unan fuerzas para terminar con este fenómeno.

Hogar Sí destaca que en la legislatura que acaba de finalizar ha habido avances con medidas como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda que dispone de un programa específico o la Ley de Vivienda que marca un horizonte de solución del fenómeno.

También, se han sentado "amplios consensos" entre las comunidades autónomas sobre la futura Estrategia para la Erradicación del Sinhogarismo 2023-2030.

"Tenemos las mejores condiciones de partida, pero necesitamos impulso: El momento es ahora. La cuenta atrás ya ha empezado para conseguir llegar a esta meta en 2030. 'We need you. Now' ("Os necesitamos. Ahora"), asevera Richard Gere.