Mattel lanzó al mercado en 2010 una muñeca revolucionaria, la Barbie Video Girl con tres versiones: una rubia y una morena caucásicas y una negra, todas ellas ataviadas con un vaquero pirata pitillo, con un top rosa y unos tacones a juego y con un chaleco de animal print de cebra. Pero lo que más llamaba la atención de esta Barbie no era su vestimenta, sino las funcionalidades que tenía y que la diferenciaban de todas sus hermanas. Ella tenía en su colgante una cámara de vídeo y una pantalla en la espalda para que los niños pudiesen ver lo que grababa su muñeca.

"Bajo el lema 'Es fácil y divertido' se vendieron muchas unidades", refleja la fundadora de la Barbiepedia, un portal web donde se puede encontrar información muy completa de esta icónica muñeca y de otras barbies. La Video Girl estaba dirigida para niños y niñas de seis años en adelante y contaba con un cable USB para compartir los archivos de vídeo que filmaba la pequeña cámara al ordenador. "En la pantalla a color lo que ves es lo que grabas", dicen sobre esta muñeca en la taquillera película Barbie que dirige Greta Gerwig.

La aparición de esta muñeca en la gran pantalla, con la interpretación de Mette Towley, que acompaña a Margot Robbie y a Ryan Gosling, llama la atención porque la Video Girl fue retirada tan sólo dos años después de su lanzamiento, en 2012. "Me tomó por sorpresa [ver a la muñeca en esta película] cuando llega la parte en la que aparecen las muñecas descatalogadas. Qué bien que se animasen a sacarla, sabiendo el trasfondo que tiene", señala David Muñiz, un tiktoker especializado en fotografía y vídeo que probó la cámara de la Video Girl en una de sus publicaciones. El "trasfondo" al que se refiere este creador de contenido mexicano hace referencia a una alerta lanzada desde el FBI.

La alerta del FBI

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió cuando la muñeca llevaba escasos seis meses en el mercado de que la Barbie Video Girl podría ser empleada por pedófilos para grabar pornografía infantil. Aunque las autoridades no mencionaban ningún caso de comportamiento delictivo con el juguete, aseguraban ser conscientes de que "un individuo condenado por distribuir pornografía infantil había regalado la muñeca Barbie a una niña de seis años".

"Al hacerse esta información pública, Mattel hizo un comunicado a algunos medios donde insistía en que el FBI no había detectado ningún uso inapropiado de la muñeca, pero esto no fue suficiente y la muñeca finalmente fue retirada", explica la fundadora de barbiepedia.com para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Esta especialista en Barbie, cuya pasión por la icónica muñeca rubia se remonta a su infancia, señala que "es muy difícil comercializar juguetes que contengan cámaras, ya que cualquier persona con malas intenciones puede hacer un uso indebido y eso la marca que lo comercializa no puede controlarlo". Ella consiguió su Barbie Video Girl en la compra de un lote que adquirió para completar su colección de más de 400 ejemplares de Mattel, pero sostiene que "jamás la hubiese adquirido por sí sola y no es de mis muñecas favoritas".

Para David Muñiz, resultó "fácil" encontrar la suya. "Cuando me metí en Google a buscarla, me salió que la estaban vendiendo en Amazon justo desde México, aunque había poco inventario disponible. Recuerdo que me costó unos 1.500 pesos mexicanos (unos 80 euros)", indica este joven apasionado de la imagen, que agrega que "estaría interesante experimentar más con esta Barbie para saber qué productos creativos se podrían hacer con ella".

Barbies descatalogadas en la película

En la película de Greta Gerwig "disfrazaron muy bien" el conflicto que esta muñeca había generado para Mattel tras el comunicado del FBI, opina David Muñiz. "Jamás dijeron nada de eso, sino que la muñeca se sentía rara por tener una pantalla en su espalda", refleja. Las barbies apartadas, lideradas por una Barbie Rara (Kate McKinnon), una muñeca a la que su dueña pintó la cara y cortó el pelo de manera alocada, se unieron en una especie de gueto rosa de Barbieland.

La hermana pequeña de Barbie, creada en 1964, Grow Up Skipper (Hannah Khalique-Brown), también habita en esa extraña casa. Esta versión salió a la venta en 1975 para mostrar los cambios físicos que se experimentan en la adolescencia a los más pequeños. Al tirar de su brazo izquierdo, la muñeca se hacía más alta y le salían pechos en cuestión de segundos. Mattel la retiró de los estantes dos años después por las quejas que acaparó. En la casa de las muñecas raras también se encuentra Tanner, un perro que expulsaba heces de plástico que se limpiaban con un recogedor con inmán que resultaba peligroso para los niños más pequeños.

Midge y Allan

Sugar Daddy Ken (Rob Brydon) y Earring Magic Ken (Tom Stourton) engrosan una lista en la que los personajes más destacados son, sin duda, Midge (Emerald Fennell) y Allan (Michael Cera). La amiga embarazada de Barbie se creó en 1963 para acallar las críticas de quienes decían que Barbie se había convertido en un símbolo sexual, pero esta versión no cosechó demasiados beneficios.

Fue retirada del mercado y puesta de nuevo en varias ocasiones, nunca llegó a consolidarse. El muñeco de Allan, su novio, se lanzó en 1964. Ellos dos, junto a su bebé y, a finales de los 90, a su hijo mayor, conformaban la colección Familia feliz, cancelada tras las protestas de un grupo de clientes del supermercado Walmart que afirmaban que estos muñecos promovían el embarazo adolescente.