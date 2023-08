Aquest dimecres, en la parròquia de Santa Maria de Borriol i oficiada pel pàrroc Salvador Prades, han tingut lloc les exèquies fúnebres per l’ànima de Mª Pura Escrig González a les sis de la vesprada, prèvia la visita al tanatori pel matí. Actes als que han assist nombrosos veïns i amics de la família per a acompanyar-los en tan dolorosos moments. Hauria complit els 68 anys.

Maria Pura, a la que varem conéixer ja des de la seua infantesa per raons de veïnatge i amistat familiar, ha estat sempre una persona coneguda i estimada pel poble, tant per ella com per la seua família i pel seu marit, Agustí Agut, el seu germà, el periodista Nadal, i per la resta de la família. Per tots, en general, i, especialment, per a ella mateix, el nostre més entranyable record.

Maria Pura va estudiar Matemàtiques i, molt prompte, va accedir a l’ensenyament públic a l’lnstitut Penyagolosa, on va estar fins la seua jubilació fa una dècada. La seua vida familiar s’ha desenvolupat a Borriol, on ha col·laborat i participat en nombroses activitats culturals, entre les quals cal destacar la pertenença al Club de Lectura en qüestions pròpies de l’associació i d’altra índole local.

La mort de Maria Pura ha estat una pèrdua important en la població, sentida per tots. Descanse en pau la professora i amiga. I per als seus familiars, la nostra més sentida condolència.