Un total de 607 catalanes se quitaron la vida en 2022, un 5% más que en 2021. Desde hace años la tendencia es ascendente en España. En 2021 se suicidaron más niños que nunca en todo el país: 22 menores de 15 años se quitaron la vida, un 57% más que el año anterior. "Tenemos que tomar nota de los datos, llevamos cuatro años de aumento continuado", dice Andoni Anseán, presidente de la Federación Española para la Prevención del Suicidio. Para él, la medida más urgente ahora mismo es la "formación de profesionales".

"Hay que formar en suicidio a los profesionales -sanitarios y profesores- que ya tenemos. El suicidio siempre ha estado postergado, no es una asignatura en las carreras universitarias. Falta capacitación de los profesionales en prevención de la conducta suicida", señala Anseán, aunque admite que el panorama es mejor que hace seis o siete años. También pone el foco en otra realidad: la falta de profesionales en la salud mental.

Según él, la salud mental siempre ha sido "la hermana pobre, la Cenicienta", del sistema sanitario español, con lo cual está "necesitada" de más dotación de recursos. Apunta que sobre todo faltan psicólogos en la atención primaria. Y es que, ampliando el foco, los trastornos de salud mental en general también están al alza en los últimos años.

"Se ha avanzado con respecto a la prevención y a la concienciación. Con los medios de comunicación, me conformo con que no cometan errores perniciosos", dice. Pero asegura que no es suficiente. Entre otras cosas porque no siempre se tiene claro que el suicidio tiene un origen multicausal, es decir, no hay un solo motivo que lleve a una persona a quitarse la vida. Por eso es necesario abordarlo desde varios ámbitos, no solo el sanitario.

Además, el suicidio sigue siendo una realidad muy desconocida. Tanto es así que los expertos no saben explicar por qué es una tendencia al alza. En 2020, con la pandemia de covid hubo un aumento de suicidios y, sobre todo, de tentativas, pero lo cierto es que la curva ya estaba al alza antes.

"Antes de 2020 llevábamos años enlazando subidas progresivas. En 2022 hubo 4.097 suicidios en España. En 2015 estábamos en 3.600. Y no se sabe por qué sube", explica el presidente de la federación.

"En el suicidio no suele haber una sola causa, y no indagamos demasiado en qué es lo que ha podido influir. Pero más allá de esto, está la constatación de las muertes como tal y el hecho de que llevamos cuatro años de aumento continuado", añade.

Pide, además de la formación de profesionales, más campañas de sensibilización, más control de acceso a medios letales, más concienciación en los medios de comunicacion y más educación emocional en las escuelas.