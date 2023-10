Los premios "Princesa de Asturias" viven su día más importante, con permiso de todo lo acontecido en una semana llena de cultura y sorpresas y la visita de mañana al Pueblo Ejemplar 2023, que este año ha recáido en Arroes, Peón y Candanal (Villaviciosa) .

Esta mañana la Familia Real ha recibido, pasadas las once y media, a las Medallas de Asturias 2023, Hijos Predilectos e Hijo Adoptivo 2023. Una recepción que ha tenido lugar minutos después de la audiencia con los galardonados con los Premios Fin de Carrera 2022 de la Universidad de Oviedo. Tras la foto oficial, don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han tenido la oportunidad de charlar en privado con los premiados en un ambiente distendido alejados de las cámaras. "Veo a la princesa muy madura, se nota que llega a la mayoria de edad, y muy centrada. Hemos hablado del papel de la mujer en la sociedad actual. Las mujeres tienen que estar en puestos directivos y eso hemos comentado", ha comentado Luis Fernández-Vega, medalla de Asturias.

"Fue un encuentro muy ameno. A mí me gustó hablar del estado de la mujer en el trabajo. Hace cuarenta años las cosas eran muy diferentes", ha reconodido el empresario asturmexicano Antonio Suarez, nombrado hijo predilecto de Asturias. "Han estado muy cariñosos, ha sido emocionante. Me di un abrazo con Letizia las dos somos asturianas y periodistas y me acordé de su abuela Menchu. Le dije al Rey que ver su mirada cuando mira a la Princesa es muy grato", ha comentado Maria Teresa Alvarez

¿Quiénes son los premiados?

Luis Fernández-Vega. Nacido en Oviedo en 1952, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y, hasta su jubilación el pasado año, fue catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oviedo y jefe de la especialidad en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Director del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, su trayectoria profesional le ha convertido en un referente de la especialidad dentro y fuera de España. Hasta el pasado diciembre, presidió la Fundación Princesa de Asturias, labor que ejerció a lo largo de cuatro años (2018-2022). Durante su mandato, la princesa Leonor pronunció su primer discurso público en un acto de entrega de los premios que cada año otorga la fundación, tal y como había hecho años atrás su padre, el rey Felipe VI. Los premios de la Fundación Princesa constituyen un hito cultural de relevancia internacional que contribuye a la proyección y prestigio de Asturias en todo el mundo.

Laura González Álvarez. Elegida concejala de Avilés en las primeras elecciones municipales democráticas en 1979, Laura González (Avilés, 1942) ha dedicado gran parte de su vida a la actividad política. Además de contribuir desde el municipalismo a la consolidación democrática durante la Transición, fue la primera mujer en presidir la Junta General, cargo que ocupó desde junio de 1991 a enero de 1993. Ha sido también consejera de Vivienda y Bienestar del Gobierno del Principado y eurodiputada.

Xosé Lluis García Arias. Nacido en Teverga en 1945, Xosé Lluis García Arias es uno de los principales estudiosos y difusores de la llingua asturiana. Doctor en Filología Románica por la Universidad de Oviedo, fue presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) desde 1981 a 2001, desde donde desarrolló una intensa labor en defensa y en la difusión del asturiano. Destaca en su trayectoria la redacción del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana, con el que el asturiano registra un tratamiento científico entre las lenguas hispánicas. Fue también el primer presidente de Conceyu Bable.

Maria Teresa Álvarez. La periodista y escritora María Teresa Álvarez (Candás, 1945) es desde su quehacer profesional y su creación literaria una estudiosa de referencia del papel de la mujer en la historia. Desarrolló una importante labor televisiva, primero en el centro regional de TVE en Asturias, y luego en Madrid, donde se especializó en la realización de documentales históricos y culturales. La historia es también el principal fundamento de su obra literaria. María Teresa Álvarez es viuda del general Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa del Rey y conde de Latores. José Andrés. Nacido en Mieres del Camín en 1969, es uno de los chefs españoles con mayor proyección internacional. Tras formarse con Ferrán Adrià en elBulli, en 1991 se estableció en Estados Unidos, primero en Nueva York, donde trabajó en El Dorado Petit, y posteriormente en Washington, desde donde regenta actualmente un amplio grupo de restaurantes de prestigio. Además de su labor culinaria y su condición de cocinero universal, es ejemplo de compromiso por su oenegé World Central Kitchen, con la que desde 2010 reparte comida a personas afectadas por graves crisis como el terremoto de Haití, el huracán María de Puerto Rico, el volcán de la isla de La Palma o la invasión rusa de Ucrania. El chef y su oenegé recibieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021.

Hijo predilecto de Asturias

Hijo predilecto de Asturias

Rector Leopoldo Alas Argüelles (Oviedo, 1883-1937). Detenido, sometido a un consejo de guerra y ejecutado por las tropas franquistas en 1937, el fusilamiento del rector Leopoldo Alas fue uno de los sucesos más representativos de la represión y la intolerancia más cruel durante los primeros meses de la Guerra Civil en Asturias. El Gobierno del Principado propondrá reconocer la figura del rector Alas Argüelles con el nombramiento de Hijo Predilecto a título póstumo.

Ángeles Flórez Peón, Maricuela. Nacida en Blimea (San Martín del Rey Aurelio) en 1917 e histórica afiliada al Partido Socialista, Maricuela encarna a toda una generación de mujeres que combatieron la dictadura y lucharon por las libertades en tiempos de represión, especialmente difíciles para las mujeres. Maricuela pagó con la cárcel y el exilio su compromiso con las libertades y la democracia, de las que hoy es un referente. Antonio Suárez Gutiérrez. El empresario asturmexicano Antonio Suárez (Oviedo, 1942) es la cabeza visible del holding Grupo Marítimo Industrial (GrupoMar), desde el que mantiene desde hace años una estrecha colaboración comercial con diferentes entidades y empresas asturianas. La relación del empresario con Asturias se extiende a su implicación socio-cultural en instituciones como la Fundación Princesa de Asturias o el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. En 2012 fue distinguido con la Medalla de plata del Principado de Asturias.

Hijo adoptivo de Asturias