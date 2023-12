Conmoción por la muerte del asistente de cocinero en la edición argentina de 'Masterchef Celebrity' Ian D'Angelo a causa de un infarto, han informado fuentes policiales. El joven, de 24 años, fue hallado sin vida en su domicilio por una amiga después de estar varios días desaparecido.

Las alarmas saltaron cuando D'Angelo se ausentó en su trabajo. Tras dos días desaparecido, una amiga del joven se presentó en su casa, donde lo halló muerto en su cama. Pese a los intentos de reanimarlo, nada pudo hacerse por salvar la vida del joven. “Cree en vos, haz lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean”, publicaba el asistente de cocina en su perfil de Instagram días antes de su fallecimiento.

D'Angelo era uno de los integrantes más jóvenes del equipo de asistentes de cocina del famoso programa ‘MasterChef Celebrity Argentina’, a donde llegó tras haber quedado sexto en otro concurso, ‘El gran premio de la cocina’.

Apasionado de la cocina, nada podía hacer imaginar a sus compañeros este trágico final: "Trabajamos hasta las 1.00 horas. Después de eso nos volvimos a casa, él vivía frente a mi casa. En el bus él venía sintiéndose medio raro, como que tenía acidez", explicó Natcha, compañera y amiga del fallecido, a TN Show. “Estoy destrozada, no puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto”, añadió.