Salvador Vicent (48 años, la Vilavella), conocido popularmente como El Mago Yunke ya tiene lista la nueva edición de su gran espectáculo Hangar 52. Entre ensayo y ensayo, el tres veces mejor mago del mundo ha tenido tiempo para atender a Mediterráneo y el lugar no podía ser mejor, su centro de operaciones en su pueblo natal. Un laboratorio de 900 metros cuadrados donde se inspira para el desarrollo creativo de sus producciones. «Estamos en el corazón de mi magia. Aquí encuentro a mi alrededor todo lo que necesito. Conozco todas las empresas y para la parte técnica es de gran ayuda», destaca Yunke, quien pasará las navidades en Madrid, con funciones del 22 de diciembre hasta el 6 de enero para después visitar otras ciudades como Sevilla, Barcelona, Vigo y Málaga.

¿Cuánto tiempo cuesta preparar un espectáculo así?

Es imposible saber cuántas horas he dedicado a la magia. Toda una vida. Muchas veces me preguntan: ¿por qué creo tanta magia? Pues porque quiero tener un show personal, propio, una magia de autor, y eso hace que yo prepare todos los números en el taller.

Así que tiempo te diría que muchísimo porque hay ideas en este espectáculo que surgieron cuando yo tenía 14 o 15 años, con un juego que hice de una caja de madera, que me ayudó mi padre a construirlo. Este Hangar 52 es un resumen de toda mi vida.

Habla de esa magia tan personal y creativa que te identifica, ¿cómo es ese proceso creativo?

La parte de creatividad te pilla siempre trabajando. Es la única manera de generar ideas. Tienes que estar trabajando para que surja. Cuando piensas en un juego de grandes ilusiones, necesitas construirlo. Con madera, hierro, aluminio, partes mecánicas, y todo ese proceso, si no sabes construir, difícil es que puedas generar la idea. Puedes soñar alguna idea, pero llevarla a término si no eres capaz de controlar los materiales, es muy complicado. Por ello, para crear es necesario tener un taller y yo lo tengo aquí en Vilavella.

Entro en el taller, empiezo a dibujar, primero son bocetos, me inspiro también escuchando música, viendo cine y leyendo. Hay historias maravillosas que al leerlas, pues se te van ocurriendo ideas, y después tú lo plasmas con efectos de magia. Ese sería el proceso. Es un poco dejar volar la imaginación, ir haciendo dibujos y estar conectado con lo que haces.

"¿El proceso creativo? Cuando voy al cine, leo o paseo por Salera pienso en magia"

Cada vez que voy al cine estoy pensando en magia. Cuando paseo por Salera y veo cualquier cosa, un escaparate, estoy pensando en magia. Si me voy a la playa y veo un edificio, un chalet, una casa, estoy pensando en magia. Entonces, es como hay muchas oportunidades siempre, lo que tienes que estar es atento para unir esos puntos que luego te van a llevar a construir algo nuevo.

¿Qué se va a poder ver en esta nueva edición de Hangar 52?

El público se va a encontrar son secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial... El show siempre está vivo porque el público participa. Además hay otras novedades y tenemos pensado magia para los más pequeños, que quiero que formen parte del espectáculo.

¿Cuántos trucos has podido generar a lo largo de tu carrera?

Hemos creado mucha magia. Solo para El Hormiguero se han hecho 70. Además, he grabado un montón de programas de televisión. Es incalculable, porque después hay modificaciones, hay cambios, hay pequeña magia que no se puede contar. Cada vez que haces un juego, soy capaz de improvisar en el momento. Muchas veces arranco a hacer un juego y lo voy sintiendo y voy variando, voy tomando mi camino. Entonces, realmente, cantidad de juegos no sabría decirte. Muchísimos. Me daría para varios espectáculos como este. Así que bueno, pero eso no quiere decir que no vaya a seguir construyendo magia.

¿Cuál es el truco más loco que has imaginado y has realizado?

Depende de momentos de mi vida, es muy complicado. Pero un muy gratificante lo realicé en el año 2000. Es el del alien que sale dentro de mí, fue en Mundial y fue muy novedoso. Ese iba enlazado de dos juegos más. Primero era una caja de cartón, que impactó muchísimo a los magos, y ese juego me ha llevado a dar la vuelta al mundo. Ahora lo hacen ya varios magos.

"Mis mejores números son el del alien que salía de dentro de mí y el Hombre de Vitruvio"

Asimismo, de los números más recientes, el Hombre de Vitruvio es uno de los más novedosos. Con este ganamos el premio mundial. Además tengo una anécdota con este truco pues cuando lo vio David Copperfield le encantó. Y bueno, él es un referente dentro del mundo de la magia, un mago que se preocupa para que sea todo perfecto. Así que si Copperfield te dice que le gusta ese efecto y te da la enhorabuena, es porque es muy bueno.

Por otro lado, ¿qué puede suponer la entrada de la IA en el campo de la magia?

Bueno, puede ayudar, claro que ayuda. A la inteligencia artificial tú le puedes consultar, te puede hacer textos, te puede hacer imágenes, te puede ayudar a la creatividad, porque realmente tiene toda la información. Pero no hay nada como sentir una moneda en tu mano, abrir y que no esté, o que tú pienses una carta y que te adivinen lo que tú estás pensando, de humano a humano, no es una máquina.

Creo que la magia perdurará siempre, justo por este motivo, porque la inteligencia artificial es artificial, no puede sentir como nosotros sentimos, no puede transmitir como nosotros transmitimos, y esto es un show vivo. Es algo que sientes en el momento, que te pone en la piel de gallina, sientes, disfrutas, lo gozas, y además es un espectáculo familiar, que puedes disfrutarlo con tus hijos, con tu familia, con tu familia, que puedes disfrutarlo con tus hijos o con tus padres, porque al final es un show familiar, y sentir eso no lo puedes sustituir por nada. Yo creo que al final la inteligencia artificial está muy bien y nos ayudará, pero los espectáculos de magia, los espectáculos en general, siempre van a estar.

¿El valor del directo, verdad?

Claro, es así, porque no es un holograma. Es algo que tú puedes tocar, tú ves a un artista que está corriendo, que está sudando, y que te abre los brazos y transmite una emoción, y esto una máquina no te lo puede hacer. Aunque te puede ayudar mucho a crear esos movimientos.

"Lo bonito de la magia es que sin tener poderes consigues hacer cosas imposibles"

¿Qué es para ti la magia?

Es un arte muy bello y como me gusta tanto, la cuido. Cuido los detalles, intento no hacer nada que estuviera fuera de la honestidad de la magia, porque nosotros los magos nos dedicamos a la magia: a engañar de una manera honesta, pero no utilizamos compinches entre el público. Hacemos magia y con el ingenio conseguimos hacer cosas imposibles. No tengo poderes, pero hago cosas imposibles. Y ahí está el ingenio y lo bonito de este arte, que sin tener poderes consigues hacer cosas imposibles. Y por ello creo que al final la magia tiene esos ingredientes tan importantes y espectaculares de hacer sentir a la gente, y tienes que esforzarte al máximo para crear momentos que son inolvidables para un espectador.

Una curiosidad que tengo es el tema de los errores en directo. Imagino que alguna vez habrá sucedido. ¿La gente se ha dado cuenta, si tú has seguido imagino normal, si te has dado cuenta que la gente se ha percatado, ¿cómo has vivido esa situación?

Yo conocí a un mago espectacular, que se llama René Lavand, un mago argentino, ya no está entre nosotros, pero este mago me enseñó una frase muy poderosa, y me dijo, el público un fallo lo perdona, lo que no perdona nunca es el aburrimiento. Y en eso tenía mucha razón, porque mientras tú seas dinámico, mientras des todo lo que tienes, mientras hagas vibrar al público, si cometes un error no hay problema, porque la gente ya sabe que estamos jugando a la ficción. Yo me esfuerzo para que no suceda ningún error, si sucede algún fallo, pues tenemos herramientas para que no se note, de hecho no se notan, pero creo que eso hace que esté vivo el espectáculo, a mí no me preocupa nunca el que falle algo, porque al final yo creo que el fallo la gente lo entiende, sabe que estás haciendo un show, y que si en algún momento te falla algo, pues forma parte del directo, aunque te digo que visiblemente nunca se ve nada, nunca se ven fallos.

"El público un fallo lo perdona, lo que no perdona nunca es el aburrimiento"

Muy rara vez puede algo verse, aunque sí suceden muchas cosas detrás del escenario, pero como tenemos la facilidad de poder improvisar, pues vas improvisando, cambiando, y el público no nota que has fallado. Y eso es otra herramienta que tenemos los magos también, porque al final el tema de improvisación, cuando llevas toda una vida dedicado a eso, a estar encima del escenario, a comunicar, difícil es que te quedes cortado, sin tablas, metes la mano en el bolsillo, sacas una baraja, y en cualquier momento puedes huir de un problema que hay detrás.