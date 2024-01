La posibilidad de que los pacientes leves consigan una "autobaja" de algunos días para que se recuperen en casa, sin necesidad de acudir a los saturados centros de atención primaria, o que la baja laboral pueda tramitarse de manera telemática, es una histórica reivindicación de los médicos, que se puso en marcha, de manera coyuntural, durante la pandemia. Sanidad ha querido recuperar este proceder durante la actual ola de gripe, que está provocando el "colapso" de algunos centros sanitarios pero, ante el rechazo que ha generado la medida, especialmente en la patronal pero también en los sindicatos, todo indica que el Gobierno se tomará un tiempo para madurar la propuesta y acordarla con el resto de agentes implicados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado este martes que "han iniciado el estudio" de esta medida porque "queríamos que a lo mejor en esta pandemia de gripe se pudiera hacer algún tipo de trámite coyuntural, pero estudiaremos con tranquilidad, diálogo y evidencia cómo lo podemos instaurar en el sistema porque va a ser bueno para todas las partes". Asimismo, ha señalado que "están empezando a estudiarlo" con el resto de ministerios implicados y "obviamente" si se decide llevar a cabo una medida "estructural" para "desburocratizar la atención primaria" se analizará en el seno del diálogo social. "Convenceremos a los agentes sociales de que es una buena medida", ha añadido en una entrevista en Antena 3.

Evidentemente, hacer una reforma estructural no da tiempo durante la actual ola de infecciones respiratorias, cuyo pico se alcanzará, según las previsiones, en unas dos o tres semanas. Sí daría tiempo a aprobar, por real decreto u otra disposición urgente, una medida coyuntural, pero las palabras de la ministra de Sanidad parecen enfrían esta posibilidad. Fuentes del Ministerio aclaran que aún no se ha tirado la toalla y se mantienen conversaciones con el Ministerio de Trabajo y otros departamentos pero admiten que queda poco tiempo.

El entorno europeo

A su vez, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, se ha mostrado este martes partidario de "seguir dándole vueltas" a las autobajas, hasta "alcanzar un mecanismo que descongestione el sistema sanitario y que permita a los trabajadores estar bien protegidos".

García ha recordado que este sistema se aplica ya en otros países europeos y "no dispara el absentismo y mejora la relación con la empresa", a la vez que contribuye a reducir la "saturación" de los centros de atención primaria, donde buena parte de las visitas son para conseguir la baja laboral, aunque se trate de enfermedades, como las infecciones respiratorias leves o una diarrea puntual, que apenas requieran de atención médica.

Los agentes sociales

Sin embargo, la iniciativa no convence a los sindicatos, que han avisado de que la autobaja "no tendría razón de ser" si acaba retrasando la posibilidad de acceder al médico. Según la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, el "problema fundamental" no es tanto agilizar las bajas sino la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están enfermas.

Mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tildado de "irresponsabilidad" que la ministra lance la propuesta de autodeclaración responsable de baja laboral sin explicar de manera "clara" su propuesta porque causa "incertidumbre" en los trabajadores, que son quienes "pagan" los permisos los tres primeros días, porque corren a cargo de los empleados, salvo que el convenio colectivo recoja lo contrario.

A su vez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que el Ministerio de Sanidad no haya consultado con los empresarios su iniciativa, que a priori la entidad rechaza porque "lo normal es que cualquier trabajador tenga derecho a un sanitario, a un médico que lo atienda". Garamendi ha reconocido que en la pandemia apoyaron una medida similar pero "marcar medidas excepcionales permanentemente, lo que hace es tapar problemas que hay que resolver".