Una influencer castellonense volverá a ser mamá en unos días. Concretamente la fecha de parto está prevista para el próximo 31 de enero y el nombre que han elegido sus padres es el de Gia. Será la segunda hija de la pareja, pues hace más de un año y medio se convirtieron en papás, tras una relación de más de cuatro años.

La celebritie en concreto es Violeta Mangriñán. La que fuera tronista en Mujeres, Hombres y Viceversa y participante en Supervivientes tiene una familia consolidada junto a su pareja, el cantante y dj Fabbio Colloricchio, y su hija Gala. Ahora, la familia sumará una nueva integrante con la llegada de Gia.

¿Y si se adelanta?

La fecha prevista del nacimiento del bebé es el 31 de enero, pero en una de las últimas revisiones médicas con el ginecólogo dejó entrever que se podría adelantar. "Todo apunta a que llegará antes de lo previsto", comunicó a sus seguidores. "Pero nunca se sabe. Yo creo que llegará el 23/24 de enero, pero porque me gustan ambos números", se animó a aventurar.

Es más, la influencer se aventuróa lanzar una encuesta con sus seguidores para apostar por la fecha de parto e incluso publicó los días por los que sus familiares han apostado.

"No voy a darle pecho"

Durante todos estos meses, Violeta ha ido contando a través de sus redes su día a día con el embarazo y ha dejado algunos comentarios de cómo actuará ante la llegada de Gia. "No voy a darle el pecho a Gia, es una decisión que me concierne únicamente a mí", lanzó la joven en una de sus intervenciones en redes sociales. La empresaria relató que en esta ocasión no dará lactancia materna por un motivo muy concreto y que tiene que ver con su pasada experiencia con Gala, su primogénita: "Lo pasé muy mal con mi primera hija, me dolió muchísimo y esta vez no tengo ánimo, ni ganas de intentarlo".

En la misma línea, reconoció que dar el pecho requiere "mucho sacrificio y dedicación", además de ser una decisión que considera "personal" de cada madre y que por ello "no se considera mejor o peor las que sí lo dan".