Estás poniendo mal la pastilla en la lavadora: este es el motivo real por el que tu ropa sigue sucia

Poner una lavadora no es plato de buen gusto para una mayoría. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si no pones la suficiente atención a la hora de clasificar las prendas y seleccionar el programa, es posible que termines estropeando algunos de tus favoritos de armario. Los electrodomésticos suelen generar bastatante gasto energético, así que lo conveniente es que utilices con conocimiento cada uno para evitar echar a perder el dinero.

Es posible que, a pesar de que pongas tu ropa a lavar, siga saliendo sucia. Algo estás haciendo mal. En Internet hay cientos de trucos para conseguir un mejor resultado sin necesidad de gastar mucho dinero ni invertir más tiempo del necesario. Son soluciones simples que surgen para problemas instantáneos que puedes cubrir con cualquier cosa que tengas por casa. De hecho, a veces la solución está en cambiar un pequeño hábito que marque la diferencia.

En este caso, el siguiente truco te servirá para obtener un mejor resultado a la hora de poner una lavadora. Quizás te encuentres con que no ha quedado tan limpia como debería a pesar de que has hecho lo mismo de siempre. El problema surge a la hora de meter el detergente. Si eres de los que usan pastillas o perlas que van dentro del tambor, has de tener en cuenta que debes echarlas antes que el resto de la ropa, no sobre el montón sucio. De esta manera, podrá actuar sobre todas las prendas y dará un mejor resultado.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.