Carlo Constanzia firma su separación de Alejandra Rubio tras su ingreso en la cárcel

Tras colaborar en 'Así es la vida' por la tarde, Alejandra Rubio acudía a última hora a casa de Carlo Costanzia y se dejaba ver paseando a su perra por las inmediaciones después de que él cogiera un vehículo para pasar la noche en el centro penitenciario.

Esta mañana, la hija de Terelu Campos ha vuelto a pasear a la perra de su pareja, tras pasar toda la noche en el domicilio de su pareja, y minutos más tarde Carlo se ha dejado ver regresando de prisión.

Aunque cuando salieron las primeras imágenes, ambos desvelaban que estaban en el inicio de la relación y que todavía no se podía etiquetar el vínculo que tenían, es más que evidente lo consolidada que está su historia de amor. Tanto que la joven ya se queda a dormir allí.

Escapadas

Han sido varias las escapadas que la pareja ha hecho Málaga, la última hace unos días, de las que tenemos unas imágenes que han salido en la portada de la revista 'Diez Minutos' bañándose en ropa interior en la playa... No cabe duda de que el amor está más en el aire que nunca para estos tortolito que siguen sumando historias juntos.

Recordar que Carlos Costanzia está condenado a 21 meses de prisión por estafa, de los cuales lleva seis ya cumplidos. El hijo de Mar Flores ha tenido además problemas con las drogas. "He llegado a estar en tercer grado cuatro meses y, después, ocho meses. Muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo efectos de drogas, alcohol y no tener carnet en una de estas veces", relata en una entrevista en Telecinco. De hecho, ha llegado a estar preso y que su compañero pusiera la tele y estar él en pantalla, como actor en una serie: "Me sentía un fracasado".