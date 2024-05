Olvídate de pasar por el probador: este es el truco definitivo para saber si una prenda es de tu talla

Salir de compras puede ser un plan magnífico y, al mismo tiempo, un drama. Tomarse el tiempo necesario para mirar ropa con calma nos permite comprar con más ganas, pero no siempre se tiene mucho tiempo para poder hacerlo así.

Además, seguro que más de una vez has tenido la prenda en la mano, no te apetecía probártela y no estabas seguro de que era tu talla. A partir de ahora, eso ha cambiado para siempre. Hay un truco definitivo para que no tengas que pasar por los probadores y perder más tiempo.

El tip para acertar con la talla del pantalón

Hay veces que da pereza probarnos unos pantalones por mucho que nos gusten. Es lo habitual. Además, los probadores suelen estar ocupados y no hay tiempo para ponerse a hacer cola. Tampoco quieres arriesgar a comprarlos y al probártelos en casa descubrir que no es tu talla y tener que volver a la tienda. ¡Pero existe una solución!

El asesor de moda Rhodes Wood ha descubierto el truco perfecto para comprobar si unos pantalones son de tu talla. Por lo tanto, ya no será necesario perder tiempo en los probadores ni haciendo cola. Además, cada vez hay más gente lo está poniendo en práctica.

El truco es el siguiente: debes colocarlos alrededor de tu cuello como si de una corbata se tratase para conocer si el ancho de la cintura es el correcto. Tienes que mirar si encajan adecuadamente sin esfuerzo y sin que queden demasiado holgados. De esta manera, con este sencillo gesto puedes saber si esos pantalones son de tu talla.

Otro truco para conocer el largo

Es ideal para ahorrar tiempo. Para saber el largo, Wood te enseña otra técnica. Debes extender los pantalones a lo largo de la pierna, concretamente desde la cintura hasta el calzado. Coloca la parte superior del pantalón a unos centímetros por encima de la cintura y fíjate si te llegan hasta el tobillo.