El exnovio de Adara habla por primera vez de su adicción: "Me da náuseas"

La vida sentimental de Adara Molinero es una montaña rusa. Desde que saltara a la fama de la mano de GH, la madrileña se ha convertido en una imprescindible de la pequeña pantalla, donde se ha hecho un hueco a base de darlo todo en los realities en los que participa y en las redes sociales, donde explota su faceta de influencer ante su legión de seguidores.

Su vida personal es otro de los focos de interés que despierta la hija de Elena Rodríguez y es que tras su noviazgo fallido con Hugo Sierra, exconcursante de GH Revolution y padre de su hijo Martín, su corazón ha estado ocupado por Gianmarco Onestini, Rodri Fuertes, Bosco Martínez Bordiú y su entrenador personal, última persona con la que se ha relacionado a la madrileña.

Ahora, uno de los nombres que más peso han tenido en la vida de la madrileña es Rodri Fuertes, a quien conoció en la casa de GH y quien ahora ha comunicado a través de su Instagram la última decisión que ha tomado para dar un giro radical a su vida!

Decisión

Rodri Fuertes nunca se imaginó que llegaría a ser un popular creador de contenido porque antes de presentarse al casting de 'Gran Hermano' con 25 años trabajaba como tesorero en una conocida marca de ropa tras haber finalizado sus estudios de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Pero ahora son casi 330.000 personas las que siguen sus pasos en Instagram y acostumbra a compartir con ellas las novedades de su vida, como la última decisión importante que ha tomado.

Fue el pasado fin de semana cuando el exnovio de Adara Molinero le comentó a su comunidad online que se encontraba tan mal que había perdido tres kilos en tres días, los mismos en los que no había fumado ni un solo cigarro: "Se me ha juntado la alergia, un constipado enorme y una gastroenteritis. Lo positivo es que llevo tres días sin probar un cigarro. Solo pensar en el olor me da nauseas. Es el momento perfecto para dejarlo. ¿Lo conseguiré?".

Lo que comenzó como una posibilidad se ha convertido en una decisión en firme y el ahora novio de Marta Castro le ha comunicado a sus seguidores que va a dejar definitivamente el tabaco. "A muchos os sorprendió que fumara. Lo he intentado dejar muchas veces y esta vez de rebote es cuando más fácil me está siendo. Voy a hacer cinco días y ni un solo cigarro", ha comentado en una de sus últimos stories.

"Tampoco lo echo de menos. No sé qué se suele notar pero yo duermo mejor. Me han dicho también que la piel mejora mucho. Lo que sí noto es el olor. No huelo a tabaco y eso me encanta", ha confesado el influencer madrileño, que no solo agradece los beneficios que sobre su salud está teniendo el haber dejado de fumar, sino que también ha calculado el dinero que se estaría ahorrando al año si consigue dejar de fumar.