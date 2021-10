La tarde noche del 27 de abril, las niñas Olivia y Anna fueron asesinadas por su padre, Tomás Gimeno, según la investigación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Tenerife y la Unidad Central Operativa (UCO). Luego, las arrojó al mar, según la hipótesis principal del caso. Es un doble crimen machista en el que el asesino se venga de su mujer, Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas, por haberlo dejado y haber iniciado una nueva vida con otro hombre.

Seis meses después de los hechos aún no se sabe cómo mató Gimeno a sus hijas

El auto de la jueza lo explica así, Gimeno quiso "presuntamente darles muerte de forma planificada y premeditada con el fin de provocar un inhumano dolor a su ex pareja, a la que de forma deliberada buscó dejar en la incertidumbre acerca del destino que habían sufrido sus hijas al ocultar sus cuerpos, tras darles muerte, en el fondo del mar, eligiendo lugares alejados de la costa y profundos, donde pensaba que nunca serían encontradas".

La principal incógnita de la investigación es descubrir cómo mató Gimeno a sus hijas. Los investigadores no hallaron restos de sangre en la finca, el lugar del crimen según la jueza, ni en el coche en el que trasladó sus cuerpos hasta el puerto. No se conocen los resultados definitivos de la autopsia realizada a Olivia, aunque un informe preliminar halló un edema pulmonar en el cuerpo de la niña. Los investigadores creen que su padre las estranguló, pero aún no se sabe si antes les dio pastillas para reducir su resistencia, especialmente la de la niña mayor.

No se ha encontrado el cuerpo de la niña pequeña, Anna, de un año, ni el de Gimeno, el secuestrador y asesino. La Guardia Civil y la jueza sostienen que Gimeno tiró también el cuerpo de Anna al mar y luego se suicidó.

La investigación ha permitido reconstruir buena parte de lo ocurrido. Estas son las certezas, lo que sabemos del secuestro de Anna y Olivia por parte de su padre: