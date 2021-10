Condenado a 24 meses de multa y 6.000 euros de indemnización por ver pornografía con su hijo menor en Ibiza

El Juzgado de lo penal número 2 de Ibiza ha condenado a E. C., un hombre de 40 años y nacionalidad española, a una pena de 24 meses de multa con cuota diaria de 10 euros (y una responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas en caso de impago), como autor de un delito de corrupción de menores por visionar contenido audiovisual de carácter sexual con su hijo menor de nueve años. Además, deberá indemnizar al menor, a través de su madre, con la cantidad de 6.000 euros. No obstante, ha quedado absuelto del delito de amenazas graves del que también estaba acusado al no quedar acreditado que "realizara las amenazas al menor con la seriedad necesaria".

Los hechos

Según se recuerda en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, durante el año 2018 y en continuadas ocasiones, E.C., separado de la madre del menor, aprovechaba el régimen de visitas de dos días entre semana y fines de semana alternos y en su habitación, normalmente en la cama, mostraba a su hijo menor vídeos de carácter pornográfico, mientras le explicaba lo que iba viendo, dado que por su edad, el menor ni sabía ni comprendía muchas de las cosas que veía. A raíz de esta experiencia, el menor presenta afectaciones psicológicas, se indica en el fallo judicial.