Una vecina de Castellón: «Mi abogado se quedó 8.000 € de una indemnización médica mía»

«En su despacho profesional me daban largas. Pasé dos o tres años llamando y solo me decían que esas cosas iban lentas», afirmó ayer la víctima, a preguntas de la fiscal del caso. En este sentido, la denunciante explicó que el letrado le pidió un poder notarial y le dijo que si no se lo daba no podría cobrar nada. «Nunca me pidió mi número de cuenta para que me ingresaran el dinero y, finalmente, resultó que le llegaron a la suya 8.000 euros de indemnización, ¿cómo puede ser eso?», se preguntaba ayer la mujer.

El procesado, por su parte, negó el relato de la denunciante. «Niego con letras mayúsculas haber querido apropiarme del dinero de mi clienta», señaló el varón. «El día que me pagaron, retiré el dinero con un cheque conformado bancario. Habíamos quedado un día concreto, pero ella no vino. En esa fecha yo iba a darle la resolución y el dinero», mantuvo.

También fue llamada a declarar la secretaria del abogado, propuesta por la defensa. «Me insultó por teléfono, me dijo que éramos unos incompetentes y no acudió a la cita que habíamos agendado», explicó la trabajadora del letrado.

La fiscal, en sus conclusiones, quitó el apartado de la responsabilidad civil de su escrito --puesto que ya se había pagado todo-- y propuso, alternativamente a la estafa, una condena por presunta apropiación indebida. Mantuvo la petición de tres años de cárcel y el caso quedó visto para sentencia por parte del tribunal.

Otro letrado condenado

El Tribunal Supremo confirmó recientemente la pena de dos años de cárcel para un abogado que estafó al hijo de una mujer asesinada por su marido en Castelló al apropiarse de las ayudas públicas -53.778 euros- que le fueron concedidas por la muerte de su madre. El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el abogado condenado y por la ‘Asociación española de víctimas de delitos violentos, terrorismo y violencia de género’, en la que figuraba como presidente, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón.