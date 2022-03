La Policía Nacional de Castellón ha dejado en libertad con cargos al conductor de 35 años que el pasado domingo arrolló con su vehículo una terraza llena de gente en la calle Onda de la capital y dejó siete heridos. Así lo han confirmado fuentes de la comisaría provincial a este diario y es que, por motivos que no han trascendido, el investigado no fue puesto a disposición del juzgado de guardia, sino que fueron los propios agentes quienes decidieron ponerlo en libertad --sin las medidas cautelares que sí puede determinar la Justicia--.

Fuentes policiales consultadas insisten en que no todos los detenidos pasan a disposición del juzgado y ello no quiere decir que no tengan la correspondiente responsabilidad penal por sus actos. En este caso, señalan que se trata de una persona sin antecedentes previos y sin riesgo de fuga.

El susodicho fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial el domingo por la mañana. Perdió el control del vehículo que conducía y se fue contra las mesas y sillas de la terraza de una cafetería en la que almorzaba un buen número de personas. Siete de los presentes sufrieron heridas y tres de ellos acabaron en el Hospital General, donde más tarde recibieron el alta. Agentes de la Policía Local procedieron al arresto del conductor, que quedó en estado de shock tras el aparatoso accidente.