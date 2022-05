La difusión de la imagen de un perro con claros síntomas de maltrato y anemia, localizado el pasado 29 de abril atado a las puertas de un supermercado de la calle Just Ramírez de València, en la que la protectora Modepran solicitaba colaboración ciudadana para localizar a su dueño, ha servido finalmente para que esta misma mañana el presunto autor de un delito de maltrato animal se entregara voluntariamente en dependencias policiales y agentes de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local de València procedieran a su detención.

El arrestado, de 35 años, se ha presentado a las 13.30 horas en el retén del Molí del Sol, sede de la Cuarta Unidad de Distrito de la Policía Local de València y donde se encuentran las dependencias de la UMA, agentes que llevaban la investigación y cuyas gestiones habían permitido ya su identificación.

El animal, de raza American Stanford, fue encontrado en pésimas condiciones de salud el pasado 29 de abril frente a un supermercado, con anemia, deshidratación severa y distintas infecciones, como ya informó en su día Levante-EMV. La Policía Local de València avisó a la protectora, que se hizo cargo del perro y que logró estabilizarlo. Según las fuentes consultadas, su estado era tan grave que en un primer momento no sabían si iba a sobrevivir.

Matt, como así ha sido llamado por el personal de la protectora que se ha hecho cargo de él, no tenía chip identificador, lo que ha dificultado la identificación de su propietario. No obstante, la colaboración ciudadana ha resultado clave para que finalmente éste no vea otra opción que la de entregarse.

Agentes de la UMA de la Policía Local de València han procedido a su detención por un presunto delito de maltrato animal y las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de València