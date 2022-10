Los bomberos del Consorcio Provincial han reactivado la búsqueda del hombre de 72 años al que se intenta localizar desde la tarde de este pasado jueves, cuando se le perdió el rastro a esta persona que se encontraba recogiendo setas entre la zona de Fredes (Castellón) y el sur de Tarragona.

A pesar de que ayer los efectivos castellonenses se retiraron de la búsqueda, dejando el operativo en manos de los bomberos de la Generalitat de Catalunya, esta mañana se han vuelto a unir a las labores de localización del desaparecido, cuyo vehículo apareció aparcado ayer en la provincia de Tarragona.

Los bomberos de la Diputación de Castellón han movilizado este viernes dos unidades de forestales, un equipo de la Unidad de Rescate de Montaña, un coordinador forestal y una unidad de mando, dispositivo que se une al desplegado al otro lado del límite de la frontera provincial con Tarragona.

Actualización búsqueda #Fredes: Guardia Civil ha localizado el coche de la persona, está ya en provincia de Tarragona. A través de @GVA112 se ha solicitado aviso a @bomberscat que han movilizado efectivos. A su llegada se coordinarán todos los efectivos para continuar búsqueda. — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) 20 de octubre de 2022

Se trata del segundo suceso de este tipo en las últimas 48 horas, ya que otro varón se despistó ayer durante su recolección de hongos en Vistabella. Finalmente, fue encontrado por un vecino a dos kilómetros del núcleo urbano y se desmovilizó el amplio despliegue.

Tener en cuenta el tiempo

Consultar las fuentes oficiales meteorológicas es clave a la hora de partir hacia la montaña. Conviene consultar el tiempo con antelación y por horas para saber en qué intervalos del día puede llover o haber una bajada brusca de las temperaturas en algún momento del día.

Ir con ropa y calzado adecuado

Para salir al monte a buscar setas es imprescindible llevar el calzado adecuado por lo que hay que abstenerse de llevar chanclas o sandalias. El zapato ideal debe de tener la suela que agarre y sujeta el pie y el tobillo. El resto de la ropa tiene que ser cómoda aunque es recomendable llevar un abrigo y un chubasquero.

Llevar un botiquín encima

Debe de ser identificable y que esté a mano para que se localizable rápidamente. En él, se recomienda llevar una manta térmica, tiritas, vendas y alguna crema antimosquitos.

Siempre comida y bebida

Aconsejable llevar encima siempre un litro y medio de agua encima ya que es la cantidad estándar que suele consumir un adulto. En cuanto a la alimentación, puede ser un simple bocadillo lo que se puede portar encima, aunque también son recomendables los frutos secos o algo dulce dado que en la montaña se suele gastar más energía de lo habitual.

¿Y cómo actuar en caso de perderse?

Lo ideal en caso de no saber uno dónde se encuentra es volver sobre sus pasos, si hemos perdido la referencia inicial los mejor es retroceder hacia atrás. No obstante, hay que llevar el móvil cargado, haber comprobado previamente la cobertura y llevar memorizados los números necesarios, además del 112. Ojo con las horas de luz, no se debe de regresar de noche y, en caso de sufrir algún accidente, pedir ayuda.