Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy al presunto autor de una brutal agresión a un joven discapacitado para robarle el teléfono móvil, según ha informado fuentes de la Comisaría Provincial.

El arresto se ha producido a las pocas horas de que empezara a circular por las redes sociales un vídeo con la paliza y que había causado una gran indignación social. En la grabación, realizada por terceras personas, se ve claramente cómo el sospechoso agrede a su víctima y a la que acabó sustrayendo varios efectos personales.

Agentes de la Policía Nacional de Alcoy efectuaron una batida y arrestaron al sospechoso a las pocas horas, imputándole un delito de robo con violencia. El detenido es un joven de 19 años y de nacionalidad española.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 4 de diciembre en la localidad de Alcoy. La propia víctima ni siquiera recordaba lo que había pasado y se encontró con que le habían robado el teléfono, la cartera y las llaves cuando esa noche volvió a su casa. Al abrir su cuenta de Instagram se vio a sí mismo en el video con su agresión y que ya empezaba a circular por las redes sociales, según han informado fuentes policiales.

"Tú a mí te me has lanzado y es normal que yo me defienda"

En el vídeo se ve cómo el agresor empieza a empujar a su víctima, mientras le dice "¿a ti qué te pasa? ¿Robando teléfonos o qué?". Su víctima no dice nada y empieza a guardarse el teléfono que tiene en la mano dentro de la chaqueta. A continuación le derriba de un puñetazo contra la persiana metálica de un comercio que tiene a sus espaldas y, ya en el suelo, le propina un par de patadas en la cabeza.

La grabación pasa a enfocar a la víctima en primer plano, mientras su agresor le dice "que te quede bien claro, porque yo no quiero a nadie ni nada, pero tú has hecho que yo haga mi defensa, ¿me entiendes?, porque tú a mí te me has lanzado y es normal que yo me defienda porque tú a mí te me has lanzado". El joven agredido no dice nada y parece como si estuviera medio dormido, ante lo que su agresor empieza a darle cachetes mientras le dice que se despierte.

Fuentes policiales señalaron que la víctima, de 28 años, no recordaba nada de lo ocurrido y que se había visto el vídeo en las redes, dándose cuenta de que le habían robado sus pertenencias cuando llegó a su casa.

A las pocas horas de la denuncia, el presunto autor del violento pudo ser detenido. El momento del arresto también fue grabado en vídeo por otras personas que le increpaban y le insultaban mientras los agentes le introducían en el coche patrulla. Desde la Comisaría se indicó que el sospechoso está bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.