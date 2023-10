Un grupo de Whatsapp con contenido violento y pornográfico se ha viralizado en los últimos días entre niños de 12 de Barcelona. En él se han compartido muchas imágenes porno –una con un cadáver- y de maltrato animal, en la que se ve una mano asfixiando a una gallina. También aparecen comentarios racistas como "putos moros" o proclamas de "Viva Franco", mensajes homófobos del estilo "tienes cara de homosexual" o "el siguiente comentario es gay", peticiones de sexo, insultos y referencias a la venta de marihuana. Los menores, muchos de ellos de primero de la ESO, afirman que han sido añadidos por desconocidos. Algunos institutos que han detectado lo que estaba ocurriendo han tratado el tema en clase y han alertado a las familias para que hablen con sus hijos y vigilen este contenido durante los próximos días. Los Mossos, que ya están investigando el caso, recomiendan salir del grupo, no interactuar en él y denunciar.

Ocho de la mañana del miércoles 11 de octubre. Faltaba media hora para que Joan (nombre ficticio), un niño de 12 años y alumno de un instituto de de Barcelona empezara las clases. "Estaba con un amigo que me dijo que le habían incluido en un grupo de Whatsapp en el que había mucha gente del 'insti' y le pedí que me metiera. Pensé que sería algo de buen rollo", cuenta. El grupo se llama 'Niños toda España' y nadie conocía al administrador y creador del grupo.

Añadidos sin permiso por desconocidos

Lo cierto es que, a los pocos minutos, Joan ya estaba dentro. "Yo saludé, y cuando empezaron las clases dejé el móvil", cuenta el niño. Cuando lo volvió a encender, había 3.000 mensajes. Entre ellos, todo ese compendio de imágenes pornográficas, degradantes, de maltrato animal, de corte racista y homófobo. "Son cosas muy bestias, y al poco rato me fui del grupo, a mí esto no me gusta", se sincera el chico, que no ha contado nada a sus padres pero sabe que otros compañeros de clase siguen en él.

"Yo no sé quién avisó a los profes, pero se enteraron y hablamos de esto en clase", explica otra alumna. La niña cuenta que todos los alumnos con móvil de primero de la ESO de su instituto han sido añadido a este grupo por parte de desconocidos. "Hay como 200 personas en el chat y dicen que los que lo han podrían tener 18 años. Pero los profes dicen que pueden ser más mayores", cuenta la niña, un tanto asustada. "¿Cómo han conseguido los números de móvil?", se pregunta. Los profesores les dijeron que abandonaran el grupo. "Pero te vuelven a meter al segundo", explica la niña. Algunos alumnos han compartido también 'stickers' con imágenes de compañeros de la clase.

Asunto tratado en clase

Este no es el único instituto que ha tomado cartas sobre el asunto. "Nos han avisado que muchos de vuestros hijos, ayer por la tarde, fueron incluidos en un grupo de whatsapp que se llamaba 'NIÑOS TODA ESPAÑA' con contenido que parece poco adecuado: incitación al odio, contenido violento, sexual....". Así empieza la comunicación a las familias de otro instituto que ha corrido entre los grupos de Whatsapp de los padres del barrio. Se desconoce, por el momento, si hay niños de edades más tempranas que también estarían recibiendo este contenido en sus teléfonos. "Como desconocemos el objetivo del grupo y el alcance de la acción, nos parece importante avisaros para que podáis hablar con vuestros hijos y tomar las medidas de seguridad que consideréis para proteger vuestros datos", se recomienda en el escrito.

La unidad central de delitos informáticos de los Mossos d'Esquadra investigan desde este miércoles el grupo de Whatsapp 'Niños toda España', según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. La policía catalana abrió las pesquisas después de recibir diversos avisos de ciudadanos alertando del contenido porno y de proclamas de odio de este chat que se ha viralizado entre menores de 12 años en Barcelona, que han sido incluidos en este chat por desconocidos.

Asimismo, la policía también insta a las familias a denunciar los hechos y a conservar material para poder analizarlo, ya que es posible que algunos de los contenidos que se comparten en él sean constitutivos de delito.