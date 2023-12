La jueza ha decidido finalmente absolver a Pau Rigo, el anciano de Porreres que mató de un tiro a un ladrón durante un atraco en su casa de Porreres en 2018. La magistrada opta por exculpar al anciano del delito de homicidio por los "defectos" en el veredicto del jurado popular, que concluyó sin los votos suficientes para hacerlo que el hombre cometió el homicidio bajo una "perturbación mental". En la sentencia, la jueza opina que "los jurados gravitaban en dos direcciones, hacia una absolución o hacia una condena atenuada", pero que "la duda de lo que realmente quisieron revelar" le lleva a absolverlo. "Todas estas dudas, no despejadas, me llevan a la aplicación del principio in dubio pro reo", concluye.

La sentencia impone condenas de casi cinco años de cárcel a Fredy Escobar Benítez -hermano del fallecido-, José Antonio Sánchez Lara y Marcos Rotger Vidal por su participación en el asalto, cometido el 24 de febrero de 2018. Les declara autores de delitos de robo con violencia en casa habitada con la agravante de disfraz y lesiones con instrumento peligroso. Los dos últimos ya fueron condenados a penas similares por asaltar la vivienda de Pau Rigo en diciembre de 2017 y robarle 30.000 euros. La resolución de la magistrada Gemma Robles llega tras un enorme embrollo jurídico por los errores en sus planteamientos al jurado popular, que la llevaron a declarar anular y ordenar repetir el juicio sin sentencia, decisión corregida por el Tribunal Superior de Justicia. El caso no queda ni mucho menos zanjado ahora. La Fiscalía, que tras el veredicto pidió una condena de tres años y nueve meses de cárcel para el anciano y luego solicitó su nulidad, estudia la sentencia de la magistrada para decidir si la recurre y vuelve a pedir la repetición del juicio. Las defensas de los tres condenados, por su parte, acudirán al TSJB para reclamar rebajas de las penas impuestas. La sentencia dictada hoy por la magistrada encargada del caso considera probado los hermanos Fredy y Mauricio Escobar, José Antonio Sánchez y Marcos Rotger acordaron cometer un robo en el domicilio donde vivían Pau Rigo y su mujer, una casa de campo a las afueras de Porreres. Aprovecharon que Sánchez conocía la vivienda y las actividades económicas del anciano. Pasamontañas y patas de cabra En la mañana del 24 de febrero de 2018 los cuatro acudieron al lugar. Los dos hermanos se dirigieron a la casa con las caras tapadas con pasamontañas, y con patas de cabra para abrir la caja fuerte, guantes, bridas y cintas de carrocero. Esperaron en el jardín a que Rigo saliera y cuando lo hizo le taparon la boca para que no gritara y lo llevaron al interior. Fredy llevó al anciano hasta el sótano, donde este le entregó 15.000 euros que había en la caja fuerte mientras Mauricio vigilaba a la mujer en el piso superior. Tras meter el dinero en unas mochilas, exigieron a gritos y con empujones a Pau Rigo más dinero. Pero no había. El anciano, atemorizado por las amenazas de muerte recibidas en el primer atraco, cogió una escopeta que ya tenía cargada y disparó a los hermanos. Mauricio recibió un tiro en el estómago y murió desangrado. Rigo trató de cargar de nuevo el arma, pero Fredy se abalanzó sobre él y "con ánimo de salvar su vida", le golpeó varias veces y huyó. "Una mayoría insuficiente" La magistrada incide en la sentencia en que el veredicto del jurado declaró que Rigo actuó bajo "una grave perturbación psíquica producida por el temor y por la vivencia pasada", en alusión al primer atraco. Este miedo "afectó, sin anular, su nivel de consciencia". Sin embargo, recuerda que esta circunstancia contó con cinco votos a favor y cuatro en contra,"una mayoría insuficiente" para condenar al anciano. En el resto de votaciones, el jurado descartó tanto el homicidio intencionado como la legítima defensa y la anulación total del entendimiento. Para la magistrada, el jurado se debatía entre absolver a Pau Rigo o condenarle de forma "atenuada". Ante las dudas "de lo que realmente quisieron revelar" los miembros del jurado, por los fallos tanto en el objeto del veredicto como en la validación de las votaciones, debe dictarse una sentencia absolutoria para el anciano.