Los guardia civiles detenidos en Nules podrían haber incurrido en falsedad documental y prevaricación

La Comandancia de la Guardia Civil de Castellón confirmó ayer la detención el pasado mes de febrero de un sargento y tres agentes del cuartel de Nules, tras detectarse que mantenían las labores de vigilancia de una vecina incluida en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género (Viogen), pese a, supuestamente, saber que había fallecido en el 2021, por causas que no tenían que ver con su situación. Los cuatro están apartados del servicio.

Los hechos trascendía tras una filtración de información a la Cadena Ser de Castellón, que lanzó la noticia. Desde la Comandancia se limitaron a confirmar los datos esenciales, como que la detención se produjo el 18 de febrero, tras «una larga investigación», como precisó la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García.

Son varios los interrogantes principales que envuelven un caso que sigue abierto y que es llamativo porque no parece destapar una trama corrupta, sino un hecho puntual. Durante meses, los implicados estuvieron, presuntamente, emitiendo informes sobre la vigilancia de la fallecida, dándola por viva. De probarse que eran sabedores de que la mujer estaba muerta, y pese a ello, no lo notificaron y simularon que seguían haciéndole seguimiento dejando constancia oficial de ello, podría estar hablándose de un delito de falsedad documental y otro de prevaricación. El juzgado estaría profundizando en esas cuestiones, pero no hay confirmación de si ese sería el supuesto de partida.

Trabajar menos

En cuanto a las razones que podrían haberles llevado a cometer esa irregularidad, según informaciones a las que ha tenido acceso Mediterráneo, la justificación tendría tintes incluso de frivolidad, porque de acuerdo con los hechos descritos por las fuentes consultadas, los implicados no obtenían, según parece, ningún beneficio económico ni de otro tipo al ocultar la verdad, su pretensión sería la de evitar realizar otros servicios mientras fingía ofrecer protección a una mujer víctima de maltrato.

Que la afectada había fallecido era conocido en Nules. Así lo ratifican otras fuentes que indican que hace semanas, un agente de la Policía Local estuvo en el cuartel, le preguntaron por la mujer y les informó de que había muerto años atrás. Poco después supo que se habían producido las cuatro detenciones por ese caso.

Información oficial

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, en relación al caso por el que se está investigando a cuatro agentes de la Guardia Civil de Nules, indicó que aunque la detención se produjo en febrero, tiene su origen «tiempo atrás» --no precisó cuánto--, cuando se inició una investigación «ardua y rigurosa», consecuencia del descubrimiento «por parte de la propia Guardia Civil» de que se estaba cometiendo una irregularidad.

Confirmó que hay abierto un expediente administrativo «que seguirá el proceso reglamentario correspondiente», de forma paralela a la judicial, sin precisar cuáles son los delitos que se les imputan por esa vía.

García fue especialmente vehemente a la hora de remarcar que «tanto la Guardia Civil como las policías locales con las que tenemos conveniada la gestión de Viogen realizan una labor encomiable en la protección de las víctimas de violencia de género» y que un caso puntual como este, «no puede desvirtuar todo el trabajo que hacen».

La duda que queda es si al centrarse en ese seguimiento presuntamente falso y no realizar otros servicios necesarios, se pudo llegar a comprometer la seguridad de otras víctimas.