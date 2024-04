Detenido en Nules por conducir sin carnet, sin seguro y por llevar droga

Un hombre de 18 años fue detenido el martes 16 de abril, por la Policía Local de Nules tras protagonizar una peligrosa persecución por las principales calles del casco urbano, que se inició después de que se saltara una señal de stop delante de la patrulla que realizaba una ronda rutinaria por el municipio.

Los hechos se produjeron por la noche. Según informaciones a las que ha tenido acceso Mediterráneo, el vehículo circulaba por una calle de la población cuando los agentes de la policía vieron como no se detenía en un stop. De inmediato, tras activar los indicativos, se dispusieron a hacerle el alto, pero el conductor aceleró e intentó darse a la fuga. En ese momento circulaba por la avenida Valencia, hacia las afueras de la localidad.

Cuando llegó a la altura de la rotonda del Llaurador, según parece, tuvo un primer impacto contra esa glorieta, lo que pudo haber provocado algún tipo de avería que acabaría afectando a la conducción. A pesar de ello, continuó por la avenida Diagonal, para después tomar la calle San Bartolomé en dirección al centro del pueblo.

En el momento en el que alcanzó la siguiente rotonda, la de la Puerta del Sol, en el cruce de las calles San Bartolomé, Padre Tomás Lucas y carretera de la Vilavella, perdió el control del coche y acabó chocando contra el bordillo.

Sin carnet ni seguro

En ese momento, fue alcanzado por los policías que, tras cerciorarse de que no estaba herido pese al aparatoso accidente, procedieron a la identificación del individuo. Al pedirle la documentación, comprobaron que tiene 18 años y es de nacionalidad rumana, que no tiene permiso de conducir y tampoco el seguro obligatorio del coche. Por si fuera poco, en el registro posterior descubrieron que estaba en posesión de hachís, las fuentes consultadas por este periódico no precisaron la cantidad.

Como consecuencia de los hechos y las circunstancias desveladas tras su identificación, se procedió a instruir diligencias ante el juzgado de instrucción de guardia, imputándole un delito contra la seguridad vial. Le impusieron una multa por la posesión de drogas.

Durante la jornada del miércoles, los restos del siniestro con el que finalizó la persecución todavía eran visibles en la rotonda de la Puerta del Sol, donde había trozos de la carrocería del vehículo. Tras limpiar el entorno, la única huella del suceso es la que se aprecia en el bordillo de la glorieta, que el turismo arrancó con el impacto. Según se cree, el primer golpe durante la huida pudo afectar a la dirección. Al llegar a la Puerta del Sol, intentó girar para escabullirse, pero el coche ya no respondió.