Benjamin Franklin no fue solo uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sino que también fue un ingenioso protector del papel moneda que se imprimió en el S. XVIII para las colonias americanas, usando técnicas que sentaron las bases para el desarrollo posterior de las monedas modernas.

Benjamin Franklin es conocido por muchos como uno de los padres fundadores de Estados Unidos, un diplomático, un científico y un inventor.

Pero quizás no se sabe que también fue un pionero en el diseño y la impresión de papel moneda para las colonias americanas, usando técnicas innovadoras que le permitieron combatir a los falsificadores y crear una moneda más fiable y duradera, según se informa en un comunicado.

El problema de la falsificación

En el siglo XVIII, las colonias americanas dependían de las monedas de oro y plata que traían los comerciantes desde Europa, pero estas eran escasas e insuficientes para el crecimiento económico de la región. Por eso, se empezó a emitir papel moneda, que era más fácil de producir y transportar.

Sin embargo, el papel moneda tenía un problema: su falta de valor intrínseco lo hacía vulnerable a la depreciación y a la falsificación. No había un estándar único para los billetes, y cada colonia emitía los suyos propios con diferentes diseños y medidas de seguridad.

Esto facilitaba el trabajo de los falsificadores, que podían imitar los billetes con relativa facilidad y engañar a los comerciantes y al público.

Buscando soluciones

Benjamin Franklin, que abrió su imprenta en 1728, se dio cuenta de este problema y decidió buscar soluciones.

Como impresor, tenía experiencia en el uso de tintas, papeles y grabados. Como estadista, sabía que la independencia financiera de las colonias era necesaria para su independencia política.

Y como inventor, tenía una mente creativa y curiosa que le llevaba a experimentar con nuevos materiales y métodos.

Franklin y sus asociados imprimieron cerca de 2.500.000 billetes para las colonias americanas entre 1739 y 1790, usando técnicas muy originales que han sido reveladas recientemente por un equipo de investigadores de la Universidad de Notre Dame (Indiana, USA), cuyos resultados se publican en la revista PNAS.

Innovaciones tecnológicas

Una de estas técnicas fue la incorporación de fibras y hilos azules de color índigo al papel moneda, que le daban un aspecto distintivo y dificultaban su reproducción. Franklin empezó a usar esta técnica en 1739, más de un siglo antes de que se le atribuyera al fabricante de papel Zenas Marshall Crane, según ha podido determinar esta investigación.

Otra innovación fue el uso de una tinta negra a base de grafito natural para imprimir los billetes, mientras que otros impresores y falsificadores usaban tintas producidas por la combustión de aceites vegetales o huesos calcinados. La tinta de grafito tenía una mayor adherencia al papel y una mayor resistencia al desgaste.

Además, Franklin incorporó escamas del mineral translúcido moscovita a la pulpa del papel como una forma de reforzar la durabilidad del papel moneda a partir de 1754. La moscovita es un tipo de mica que tiene propiedades reflectantes y refractantes, lo que podría haber servido también como una medida anti-falsificación.

El legado de Franklin

Las innovaciones de Franklin no solo le permitieron crear un papel moneda más seguro y confiable para las colonias americanas, sino que también sentaron las bases para el desarrollo posterior de las monedas modernas.

Estas técnicas han sido usadas más tarde en la impresión de los dólares federales y luego en otras divisas de todo el mundo.

Franklin fue un genio que inventó muchas cosas, desde las gafas bifocales hasta el pararrayos. Pero quizás una de sus invenciones menos conocidas sea la del papel moneda, que fue una forma más de contribuir al progreso científico, económico y político de su país.

Referencia

Multiscale analysis of Benjamin Franklin’s innovations in American paper money. Khachatur Manukyan et al. PNAS, July 17, 2023; 120 (30) e2301856120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2301856120