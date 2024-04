Por 7 votos: Revisión de memes detrás de la tendencia en 'X'

La población española demuestra su interés por la política de una forma curiosa: memes. La presidencia de Pedro Sánchez ha sido polémica desde el momento primero y este político ya acumula una notable cantidad de memes y cánticos en su contra, desde el archiconocido 'Perro Sanxe' hasta el coreado 'Que te vote Txapote'.

La última incorporación a los fenómenos culturales que critican al político fue ayer, 15 de abril. En la víspera anterior, el Presidente del Gobierno se encontraba visitando un hospital de Asturias junto al presidente del Principado, Adrián Barbón. Cuando el dirigente nacional se disponía a atender a los medios de comunicación acreditados en el lugar, se escuchó la voz de una persona en otra planta del centro a grito de "Pedro Sánchez, por siete votos tienes el culo roto".

Este suceso no transcendió en el plano real, pero pronto se popularizó el vídeo por las redes. A continuación, mostraremos los memes más destacados bajo el hashtag #Por7 en 'X' y qué dice de la opinión de la ciudadanía española en respecto al tema.

Los memes más famosos de #Por7

Empezamos con el meme que representa de forma explícita a qué se refiere este cántico. El mandato actual de Pedro Sánchez fue posible gracias a un acuerdo con Junts per Catalunya, el cual prometía (y cumplió) una Ley de Amnistía para los condenados por el proceso independentista catalán. Esta decisión no fue del agrado una parte importante de la población española y pronto se crearon memes en respecto la sumisión de Sánchez al líder independentista. Aunque, como los mismos usuarios señalaron, no es la primera vez que se representa esta imagen. Ya en marzo, la falla Pedro Cabanes-Conde Lumiares elaborada por Toni Fornés obtuvo un reconocimiento por Ingenio y Gracia de la sección quinta C por la falla satírica que se representa abajo.

El usuario @Perchaadereir se emocionó en este tema y ha llenado el feed de la red social con memes mostrando su apoyo a la protesta. Algunos de los más notables son sus montajes llevan el cántico al ámbito internacional, no solo por efecto cómico, sino también para representar un apoyo internacional a la oposición a Sánchez.

Sin embargo, el tweet más viral y más destacado, fue la canción que compusieron Los Meconios, la cual toma la melodía de la Abeja Maya para criticar las decisiones de Sánchez durante su mandato. Esta no es la única canción que han compuesto en 24 horas desde el incidente, cosa que demuestra que los usuarios, cuando están motivados, dejan volar la creatividad muy rápidamente.

Sin embargo, no todos los tweets han sido cargando contra el político. Algunos usuarios como @DHollyday7 empatizaron con la situación de Sánchez, pues es víctima de insultos, vejaciones y bromas mezquinas asiduamente. En el momento de escritura de este artículo, es la primera publicación que aparece al entrar en el hashtag.

Desde luego, estén de acuerdo con el mensaje o no, la ciudadanía española adora debatir sobre política con memes en redes sociales. Esta es una tendencia que no para de crecer y, puede ser que en un futuro, en lugar de referéndums políticos formales, se busque conocer la opinión de la población con su participación en estos formatos. Porque, en el fondo, todos somos un poco como @Mainata_mu.