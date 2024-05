6 trucos de aeropuerto que nadie conoce y que todos los viajeros deberían saber

Vacaciones, verano, calor, relax... En poco más de dos meses la rutina quedará apartada para dar paso a la desconexión. Con las buenas temperaturas y más tiempo en el reloj, las ganas de viajar aumentan. Al menos hasta que llega el momento de ir al aeropuerto para tomar un vuelo. Es bien sabido por todo el mundo que los aeropuertos son unos de los lugares más tediosos sobre la faz de la tierra que muchas personas prefieren evitar. Pero existen algunos trucos que todos los viajeros deberían conocer para convertirse en unos amantes de estos lugares de ida y vuelta.

Haz una foto y marca el equipaje

Maletas colocadas en fila en el aeropuerto. / Istock - Grafissimo

Recoger las maletas semi rotas o directamente no verla pasar por la cinta transportadora es algo más habitual de lo que parece. Cada empresa compensa de diferentes formas, pero siempre es un proceso costoso. Para demostrar cómo estaba el equipaje al embarcar, lo mejor es sacarle una fotografía antes de llevarlas a facturar. También es favorable marcarlo de alguna manera, ya que en los aeropuertos se mueven muchas maletas y algunas son exactamente iguales en apariencia. Así, el viajero se protege ante posibles estafas, pues puede demostrar la apariencia original de sus pertenencias.

No pierdas el tiempo en aparcar tu coche

Normalmente es complicado encontrar un lugar donde dejar el coche, más aún si ese lugar es el aeropuerto. Para evitar volverse loco y no arriesgarse a perder el vuelo, existen aplicaciones como aparca&go que ofrecen el servicio de aparcacoches. Se puede reservar una plaza de parking donde un miembro del personal se encarga de estacionar el vehículo. A la vuelta, los clientes pueden decidir dónde recoger el coche.

Conexión entre aeropuerto y destino

El aeropuerto de Madrid Barajas tiene una de las mejores conexiones con la ciudad / Istock - JJFarquitectos

Es recomendable comprobar con antelación cuál es la conexión que existe entre el aeropuerto en el que se aterriza y el destino donde uno se va a alojar. Muchas veces se compra un boleto que resulta más barato porque no llega al aeropuerto principal, pero por el desplazamiento pueden cobrarte casi más que el precio del billete. En ocasiones es mejor elegir un aeropuerto más céntrico o mejor conectado que uno más barato, ya que el precio puede elevarse hasta romper el presupuesto del viaje.

Colócate en la fila más rápida

La cola para pasar el control suele avanzar bastante despacio. Se forman aglomeraciones y, a veces, la larga espera se transforma en perder el vuelo. El lado que va más rápido en el control de seguridad es el izquierdo, porque la población general es diestra y tiende a colocarse a ese lado. El opuesto, por tanto, suele estar más masificado y ya se sabe que el tiempo ahorrado en el aeropuerto puede llegar a ser crucial.

Viste con muchas capas de ropa

La ley de la cebolla consiste en vestir toda la ropa que no cabe en la maleta. / Istock - martin-dm

La ley de la cebolla es una clave a la hora de tomar vuelos, sobre todo si son low-cost. Las compañías que cobran por exceso de equipaje no tendrán reparos en pedirte más dinero -y no poco- si te pasas del peso establecido. Lo ideal sería pesarlo y medirlo en casa, pero si igualmente se sobrepasa, siempre queda la opción de vestir con las máximas capas de ropa que sean posibles. La maleta la pueden pesar, pero al pasajero no.

Haz el check-in con antelación

A día de hoy es posible realizar el check-in del vuelo hasta con 24 horas de antelación desde la comodidad del teléfono móvil u ordenador. Cada empresa tiene su correspondiente aplicación y página web desde donde es muy sencillo registrarse como pasajero. Además, las apps cuentan también con servicios de avisos como retrasos, cancelaciones, cambios de hora y otros datos que son de relevancia para las personas que están a punto de embarcarse en una nueva aventura.