Enrique Ponce (49 años) no para de sorprender. Ya lo hizo cuando se separó de Paloma Cuevas y reveló públicamente su relación sentimental con la joven Ana Soria. Hoy, después de su paso por la plaza de toros de Castelló, en la corrida del sábado donde compartía cartel con El Fandi y Paco Ureña, sin que nadie lo esperase, ha anunciado su adiós de los ruedos «por tiempo indefinido», en un comunicado que dejó perplejo al mundo taurino tras 31 años de alternativa. «A quienes durante más de tres décadas me han acompañado. Lo primero que quiero es daros las gracias por el cariño y apoyo incondicional, en especial en este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolver al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido», traslado el de Chiva.

La del sábado en Castelló será su penúltima corrida. Tras el festejo cenó en un céntrico restaurante, al lado del hotel NH Mindoro, junto su novia Ana Soria.

"En este momento de mi temporada 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido", señala la nota