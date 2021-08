El destino de Sharon Corr y Telma Ortiz se cruzó cuando el marido de la cantante, Robert Gavin Bonnar, se enamoró de la hermana de la reina Letizia. Actualmente el abogado y Telma esperan su primer hijo en común, mientras Sharon, que retomó su carrera en solitario el pasado mes de mayo, ha compuesto una canción ' The Fool & The Scorpion' ('La tonta y el escorpión'), cargada de mensajes que de subliminales no tienen nada.

Todas las palabras que va a dedicar la cantante a su exmarido y a Telma serán sobre el escenario, donde protagoniza su particular guerra contra la hermana de la reina Letizia por jugar, dice, a los papás y a las mamás con sus hijos. Y parece que se limitan a las recogidas en el recién compuesto tema, ya que una vez fuera del escenario, Sharon no quiere ni oír hablar de ellos. "Puff nada", espetó al ser preguntada por la futura paternidad de la pareja.

Abrumada por la buena acogida de su trabajo por parte del público tras su primer concierto en la sala Clamores, la que fuera violinistas del grupo irlandés 'The Corrs' asegura estar viviendo una etapa que "me encanta. Todo. Así es perfecto, soy muy independiente y a mí me encanta", afincada en Madrid y cosechando éxito tras éxito ahora que la pandemia da un respiro a la música.