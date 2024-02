Un total de 7.592 personas que residen en la provincia de Castellón se llama Jose y otras 7.446 personas se llaman Maria. Estos son los dos nombres más utilizados en Castellón, tal y como reflejan los datos de la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). A ellos les siguen otros clásicos como Manuel (6.909), Antonio (6.170), Maria Carmen (7.212) y Carmen (5.733).

Estos son los nombres que forman el top-3 entre los hombres y las mujeres de Castellón. Toda una obviedad, pues todos tenemos o algún familiar o algún conocidos con esos nombres. Pues bien, ahora nos vamos al caso opuesto, ¿Cuáles son los nombres menos utilizados y más curiosos de Castellón? Si conoces alguno de ellos estás de suerte, porque hay muy pocos en la provincia de Castellón.

Algunos de los nombres más peculiares en Castellón:

Wifredo (5 personas)

Rudolf (5)

Otto (5)

Trinitario (5)

Kurt (5)

Wendy (5)

Vida (5)

Urbana (5)

Luzdivina (5)

Lluvia (5)

Flor (5)

Ederlinda (5)

Ruby (5)

Deogracias (5)

Donato (6)

Robustiano (6)

Rabia (6)

Policarpo (6)

Urbano (6)

Petar (6)

Obdulio (6)

Isabelino (6)

Dolça (6)

Armonia (6)

Iluminado (6)

Belisario (6)

Elvis (6)

Apolonio (6)

Porfirio (7)

Neo (7)

Pia (7)

Perla (7)

Mama(7)

Cruz (7)

Tertuliano (7)

Franco (8)

Rima (8)

Perfecta (8)

Fe (8)

Roma (9)

Saber (9)

Río (9)

Valeriana (9)

Salud (11)

Oliva (13)

Milagro (15)

Restricciones a nivel nacional

En España, la legislación no prohíbe específicamente nombres, pero existen algunas restricciones y pautas que deben seguirse al registrar un nombre para un recién nacido. Estas restricciones están destinadas a proteger el interés del niño y a evitar situaciones que puedan resultar perjudiciales para su bienestar.

Algunas pautas generales incluyen:

1. Nombres que puedan causar confusión: No se permiten nombres que puedan llevar a la confusión sobre el género del niño o que sean idénticos o similares a nombres ya registrados.

2. Nombres que causen perjuicio al niño: Los nombres que puedan ser perjudiciales o que puedan causar burlas indebidas al niño suelen ser desaconsejados.

3. Nombres ofensivos o que inciten al odio: No se permiten nombres que sean ofensivos, denigren o inciten al odio.

4. Nombres que contengan símbolos o caracteres especiales en exceso: Aunque se permiten algunos caracteres especiales, utilizarlos de manera excesiva puede no ser aceptado.

¿Qué nombres no se pueden poner?

De esta forma, el Registro Civil rechaza nombres que puedan tener connotaciones negativas o puedan atentar contra la dignidad del niño. Es el caso de Hitler, Caín, Judas, Stalin u Osama Bin Laden. También están prohibidos otros como Loco o Caca. Son nombres cuyas connotaciones sociales pueden causar un perjuicio al niño y ser objeto de mofas y burlas.

Por mucho que te guste y te identifiques con tu apellido, no podrás llamar a tu hijo García, Gutiérrez, ni Martínez. Aunque no se recoge de forma específica, la ley dice que "no se pueden imponer nombres que hagan confusa la identificación".

Es posible que tengas problemas en el Registro Civil si decides poner a tu bebé el nombre de alguna marca o firma comercial como, por ejemplo, Gucci, Nutella o Colgate. Aunque esto es bastante extraño en España, sí que es relativamente frecuente en países de Latinoamérica.

A muchos padres les gustaría que su hijo se llamara Rafa Nadal o Iker Casillas, pero a la hora de inscribir al bebé, estos nombres serán rechazados. Tampoco podrás ponerle nombres completos que resulten famosos. Es el caso de Indiana Jones o Anna Karenina.