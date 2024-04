Almudena Cid lanza un mensaje a Christian Gálvez: "Siempre me lo he planteado"

Un año y medio después de comenzar su relación, y demostrando que está más que consolidada y que Gerardo Berodia es el 'culpable' de su felicidad, Almudena Cid ya comparte sus imágenes con su pareja en redes sociales. A pesar de que siempre ha intentado mantener su historia de amor alejada de los focos, la exgimnasta no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del exfutbolista.

Esta estabilidad emocional es todo lo que necesitaba Almudena después de la separación que tuvo con Christian Gálvez en 2021. El expresentador de Pasapalabra estuvo junto a la gimnasta once años que, para sorpresa de muchos, terminaron de forma rotunda. Una noticia que pilló de sorpresa a los seguidores de la pareja. Tres años después, ambos han rehecho su vida y se encuentran en un momento muy feliz.

Almudena Cid cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, el exfutbolista Gerardo Berodia. Gálvez, por su parte, tuvo a finales de 2023 una de las noticias más felices de su vida, el nacimiento de su primer hijo, Luca, que ha tenido junto a la periodista Patricia Pardo. La idea de la maternidad es algo que está rondando por la cabeza de Almudena, que ha dejado caer que no la descarta ni mucho menos.

La posibilidad de ser madre

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Almudena Cid concedió una entrevista a la revista Elle en la que habló sobre diversos temas y también fue preguntada por una supuesta maternidad. Desde hace tiempo se sabe que a la exgimnasta le gustaría ser madre, rumor que volvió a confirmar cuando le preguntaron. "Siempre lo he planteado, siempre me lo he planteado", ha respondido Cid.

Esta contestación no ha pasado inadvertida y se puede llegar a interpretar una segunda intención, la de darle un toque a su expareja Christian Gálvez. La exgimnasta siempre ha tenido en mente ser madre, algo que no parecía concordar con la idea de Gálvez. En el momento de la separación se rumoreaba que el motivo que la provocó fue la falta de entendimiento sobre la cuestión de tener hijos.

Almudena quería tenerlos, mientras que Christian se mostraba reticente. Dicha teoría fue la que más probabilidades tenía de ser cierta y de explicar, de alguna forma, la separación. Sin embargo, perdió algo de fuerza cuando Christian Gálvez tuvo su primer hijo.