Free Form Style lleva la fiebre country de Beyoncé a la 080: "Hacemos moda inclusiva, sí, pero también de última tendencia"

Hace ya casi un año que la estilista y periodista Marina Vergés y su prima Carolina Asensio, las dos emprendedoras entusiastas al frente de Free Form Style, la marca catalana pionera en España en hacer moda incluiva y adaptada para personas con diferentes discapaciades, avisaron de que su debut en una gran pasarela no iba a dejar indiferente a nadie. "Hemos venido a desfilar en la 080 Barcelona Fashion para hacer mucho ruido", anunciaron. Y así fue, porque aquel espectáculo con modelos en sillas de ruedas, con muletas o con prótesis, personas con movilidad reducida, con enanismo e, incluso, con alguna extremidad amputada, emocionó a todos los presentes. La colección 'Just a Perfect Day', ideada en colaboración con el diseñador Manuel Bolaño, vestía "sin barreras" con sastrería inglesa fusionada con patrones punks y de los new romantic a unos modelos que salieron en todas las portadas y televisiones.

Free Form Style, que había nacido en un taller de Mataró poco antes de la pandemia, había logrado su primer objetivo: darse a conocer y dejar claro que "la ropa se ha de adaptar a las personas y no al revés", como dicen sus fundadoras. [Resulta que el hermano de Carolina había tenido un ictus unos años atrás, dejándole con una discapacidad del 80% y, como no econtraba ropa más allá de un chándal, las primas acudieron al rescate ideando un catálogo de prendas cómodas y funcionales, pero sin botones y fáciles de poner].

Eco en los medios

"Fue impresionante, tuvimos mucha repercusión mediática con el desfile en el recinto modernista de Sant Pau. Desde entonces, estamos dando muchas conferencias y clases en escuelas de moda, y es verdad que se notó un poco en las ventas, que han subido un poquito, evidentemente. Aunque la venta 'on line' es muy difícil. Si no tienes tienda o si no hay una gran inversión detrás, cuesta mucho -explica Vergés-. Por eso luchamos por estar en pasarelas como la O80, para tener visibilidad, y para que la gente también vea que la moda adaptada ha venido para quedarse, igual que la sostenibilidad".

Además, avanza, "han salido proyectos de colaboración con una marca grande". Y es que, como relata la estilista, "el foco respecto a la moda para las personas con diversidad funcional se ha abierto un poco. Van saliendo iniciativas", asegura Vergés. Este año, por ejemplo, ha surgido la marca NiaLafoz, de la joven graduada en diseño Emma Lafoz, que ha sido galardonada con un premio de la revista 'Elle, creadora, además, con la que Vergés y Asensio ya habían trabajado antes, al igual que con otras marcas de Inglaterra y Australia. Como Free Form Style, todas basan sus proyectos en hacer "moda práctica, cómoda y favorecedora para todos los cuerpos".

"Para que todos podamos estar guapos y bien, y así nos suba la autoestima", recalca Vergés, en una charla con este diario, pocos días antes de regresar a la pasarela, el próximo jueves, 11 de abril, en la 33ª edición de la 080 Barcelona Fashion.

Las personas con discapacidad reivindicaron hace un año en la 080 sus ganas de ir a la moda. / EFE

Pioneras y a la última

"Podemos decir que a nivel español somos pioneras. Hay otra marca en España, pero solo hace pantalones, y no en plan moda. Porque nosotras hacemos moda inclusiva, sí, pero también a la última, supertendencia, porque un desfile no deja de ser un 'fashion show'", subraya.

Además, la nueva colección que mostrarán en la semana de la moda catalana no puede estar más de actualidad, pues la inspiración será la "vestimenta de trabajo de mediados del siglo XIX en EEUU", adelanta Vergés. 'Work in Progress' lleva por nombre la nueva colaboración con el diseñador Manuel Bolaño: un total de 33 piezas en '15 looks' que lucirán otros tantos modelos. Mucho 'denim', mucho cowboy, y muy en la onda de la renovada fiebre mundial por el estilo country que han rescatado artistas como Beyoncé o Pharrell Williams.

Fiebre country

¿Casualidad? Marina Vergés cree que "todo el mundo está tirando por el mismo camino". En su caso, recuerda que cuando acabaron su presentación anterior en 080, una semana después, ya comenazaron a darle vueltas a la idea de "hacer algo en tejano, aunque el tejano es más difícil en silla de ruedas". "Y el tejano es Levi's. Y Levi's Strauss es EEUU. Es también cowboys y mineros. Y justo, al cabo de un mes, Pharrell Williams saca la nueva colección hombre de Louis Vuitton inspirada en el Far West. Y luego llega Beyoncé, y desempolva el country con 'Cowboy Carter', y acude a todos los eventos y 'front rows' vestida con sombrero y botas vaqueras...", detalla Vergés.

Ella no las cita, pero también otras divas, como Taylor Swift o Miley Cyrus, y hace un tiempo, la propia Madonna, también se unieron a esta moda, que, además, no pasa nunca, y menos cuando se acerca el verano y la época de festivales, donde se suele recurrir a este estilo para ir de concierto.

Brilli-brilli y flecos

"Hemos colaborado con Gratacós, y veremos mucha tela brilli-brilli, y muchos flecos; el 'denim' es de Tejidos Royo, y las camperas son de la marca Sendra, la número uno en España en botas estilo cowboy", adelanta la estilista, que también ha recopilado "varios sombreros de cowboy" de su profesora de country para que los luzcan los modelos.

"Para nosotros era un reto por las costuras del 'denim', pero al final queríamos hacer lo que le gusta a todo el mundo, porque al final todos vestimos con ropa tejana", sostiene la periodista. "El tema de las costuras del 'denim' lo hemos solventado poniéndolas solo en la parte de delante. Tampoco hemos puestos los remaches de presión típicos de los vaqueros, y hemos quitado algunas fornituras y hemos usado otras, como imanes en lugar de botones", cuenta Vergés.

Detalles de las telas y patrones de la colección 'Work in Progress', de la marca Free Form Style y el diseñador Manuel Bolaño. / EPC

A demanda

Al igual que la colección anterior, Free Form Style trabaja a demanda: "Subimos las fotos de las piezas, normalmente tenemos dos o tres tallas de cada, y el cliente las puede solicitar tal cual o con otro color o distinto tejido".

"'Work in Progress' incluirá un chaleco, una cazadora, una americana y un pantalón a juego... Vestidos y abrigos, como los que hicimos la temporada pasada, pero actualizados, unas faldas nuevas, más amplias, y unos pantalones similares al modelo 501, pero sin bolsillo detrás. Esta vez no habrá ningún pantalón corto, todos serán largos, y no se verán las prótesis, pero sí que el maniquí a lo mejor camina con dificultad", especifica la estilista, orgullosa de sus modelos, "una gran familia", formada por Sarai Gascón y Jesús (Chus) Collado, ambos medallistas paralímpicos; el atleta paralímpico de natación adaptada Toni Ponce; las emprendedoras y divulgadoras sociales Jana Arimany y Ariadna Balmes (de Capaç i Valida); los comunicadores Maria Petit (@mariapetitv) y Eric González (@unicoimpulso): el actor Marc Vidal; la activista Regina Martinez (@nimasnimano), y la estilista y DJ Annick Turiaf.

