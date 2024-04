La actualización para abril de Prime Gaming llega a rebosar de contenido y videojuegos.

Los altos mandos de Prime Gaming han revelado la hoja de ruta prevista para el mes de abril de 2024 en el servicio. En primer plano y con la intención de conmemorar el estreno de la serie ‘Fallout’ en Prime Video, la casa ofrecerá ‘Fallout 76’ tanto a los miembros de Xbox como en PC cuando se estrene el 11 de abril.

Videojuegos gratuitos

La lista de juegos de abril incluye varios títulos, entre ellos ‘Chivalry 2’, ‘Faraway 2: Jungle Escape’, ‘Black Desert’, ‘Drawn: Trail of Shadows’, ‘Faraway 3: Arctic Escape’, ‘Demon's Tilt’, ‘Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition’, ‘Dexter Stardust: Adventures in Outer Space’, ‘Living Legends: Fallen Sky’, ‘Vlad Circus: Descend Into Madness’ y ‘Tiny Robots Recharged’.

4 de abril ‘Chivalry 2’ [Epic Games Store]

Acción con todos los momentos emblemáticos de la época: desde el choque de espadas hasta tormentas de flechas incendiarias, pasando por extensos asedios a castillos y mucho más, en este slasher multijugador en primera persona inspirado en las épicas batallas de las películas medievales.

4 de abril ‘Faraway 2: Jungle Escape’ [Amazon Games App]

Viaja en una relajante aventura en este juego de escape lleno de misteriosos rompecabezas y nuevos desafíos en el segundo título de la trilogía.

4 de abril ‘Black Desert’ [Black Desert Online Launcher]

Intensas secuencias llenas de acción, enormes jefes, y muchos combates junto a tus amigos para asediar, conquistar castillos, y entrenarte en profesiones como la pesca, el comercio, la artesanía, la cocina y mucho más en este MMORPG de acción y mundo abierto.

11 de abril ‘Drawn: Trail of Shadows’ [Amazon Games App]

Regresamos al mundo encantado de Drawn en esta emocionante tercera entrega de la serie cinematográfica.

11 de abril ‘Faraway 3: Arctic Escape’ [Amazon Games App]

Observa el entorno ártico, recoge objetos, manipula dispositivos y resuelve desconcertantes rompecabezas para escapar de laberintos en templos helados en la última entrega de la serie ‘Faraway’.

11 de abril ‘Fallout 76’ [PC via GOG Code; Xbox via Xbox Code]

Sal de tu búnker 25 años después de la catástrofe nuclear. Explora un vasto páramo devastado por la guerra en este nuevo capítulo multijugador de mundo abierto en la historia de Fallout.

11 de abril ‘Demon's Tilt’ [Epic Games Store]

Un formato que traspasa los límites del género Pinball Virtual con elementos shoot’em up y Hack N' Slash.

18 de abril ‘Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition’ [Legacy Games Code]

Ayuda a Rose Riddle a resolver el misterio de la desaparición de sus padres y a descubrir los secretos de su pasado durante un alocado viaje por carretera a través de un reino de cuento de hadas.

18 de abril ‘Dexter Stardust: Adventures in Outer Space’ [Amazon Games App]

Ponte en la piel del amante de los tacos Dexter Stardust mientras él, y su buena amiga Aurora, se embarcan en la mayor aventura de sus vidas y descubren el misterio del Robot del PlanetaX.

25 de abril ‘Living Legends: Fallen Sky’ [Amazon Games App]

¿Podrás detener la ira del Reino del Cielo y salvar a tiempo a tu hermano desaparecido? Descúbrelo en esta fascinante aventura con muchos objetos ocultos, minijuegos y rompecabezas para resolver.

25 de abril ‘Vlad Circus: Descend Into Madness’ [Amazon Games App]

Escapa de un laberinto de pesadillas y pon a prueba tu mente en una lenta sucesión de puzles, ligeras mecánicas de supervivencia y acción metódica.

25 de abril ‘Tiny Robots Recharged’ [Amazon Games App]

Resuelve el misterio del secuestro de tus amigos y rescátalos del laboratorio supersecreto antes de que sea demasiado tarde.

Selección rotativa en Amazon Luna

Por último, Amazon Luna está disponible para España, lo que facilita empezar a jugar al instante en dispositivos compatibles, incluido Fire TV. El sistema ofrece acceso a juegos de calidad a través de la nube y desde ahora, sus miembros Prime tendrán acceso completo a una nueva serie de videojuegos tan populares como ‘Earthworm Jim 2’, ‘Smurfs Kart’, ‘Airhead’, ‘Sail Forth’ y ‘Metronomicon’. También promete acceso completo a ‘Fortnite Battle Royale’, ‘LEGO Fortnite’, ‘Rocket Racing’, ‘Fortnite Festival’ y ‘Trackmania’.