Morella ha entrat en un 2023 molt especial per la celebració de l’Anunci del 55 Sexenni el diumenge 27 d’agost. Aquesta es tracta d’una festa única que implica la participació de tot el poble i on l’alegria, color, tradició i artesania es combinen en una batalla de confeti que inunda els carrers de la ciutat. Així, l’ajuntament ha difós un vídeo que mostra totes estes característiques i invita a totes i tots a disfrutar de la festa i de la ciutat.

Aquest es va presentar a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a Madrid i avui es fa públic per les xarxes socials i pàgines web de l’ajuntament i Morella Turística. Cal recordar que l’Anunci, junt amb el Sexenni, és una festa declarada Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural d’Espanya, Festa d’Interés Turístic Nacional i Bé d’Interés Cultural Immaterial.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “la setmana passada vam presentar la festa a Fitur amb aquest vídeo que ara publiquem per a convidar a totes i tots a participar en esta festa i visitar la nostra ciutat”. L’edil ha explicat que “l’Anunci és una festa molt volguda i que atrau milers de visitants” i ha afegit que “és una festa molt participativa com hem volgut traslladar en este vídeo”. Finalment, ha remarcat que “junt amb el Sexenni que tindrà lloc l’any que ve, són les festes més importants de Morella i les vivim cada sis anys”.

Aquesta festa, com el seu nom indica, anunciarà l’entrada a l’any sexennal on la ciutat s’engalana per a rebre a la Mare de Déu de Vallivana, patrona de Morella, i celebrar les festes durant els següents nou dies. L’Anunci és la festa que precedeix a aquesta i compta amb molta participació. Està previst que en la desfilada de disfresses del mes d’agost participen 1.500 persones amb més de 40 carrosses. A més, es llançaran 60 tones de papers de colors en la gran batalla de confeti que posarà punt final a l’Anunci i donarà el tret d’eixida de l’any del 55 Sexenni.