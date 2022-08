Compromís per Vila-real ha finalizado hoy el proceso de primarias para elegir la cabeza de lista para las elecciones municipales del 2023. Maria Fajardo ha presentado su candidatura para el proceso de primarias de Compromís per Vila-real y ha sido ratificada por unanimidad. Con apoyo de la militancia y los avales de compañeras conocidas como la diputada en Les Corts Mònica Àlvaro, el portavoz de Iniciativa Alberto Ibáñez, la directora General de Internacionalización Mari Parra o el exportavoz del grupo municipal Josep Pasqual Sancho, ha sido escogida para encabezar la lista electoral en los comicios municipales de 2023. Además, entre los avales ha contado con Mari Gràcia Molés, Maties Marín, Elies Casalta, el concejal Santi Cortells así como el apoyo del colectivo local de Joves PV y su secretario local Sergio Calvo.

Maria Fajardo forma parte del colectivo de Compromís desde antes de que se formase la coalición cuando a los 16 años se adhirió al Bloc Jove, «un proyecto que reflejaba mis inquietudes por hacer del país un lugar mejor», como afirma la candidata. La actual portavoz de Compromís per Vila-real agradece a sus compañeros por el apoyo: «pese a mi presencia en la militancia de base de hace años, el paso a esta primera línea ha sido sin duda gracias a la confianza de Josep Pasqual Sancho Rubert que me invitó a formar parte de su equipo un 26 de julio de 2018 y los consejos de Mari Gràcia Molés y Maties Marín Sàez para animarme a coger el acta ese 27 de agosto de 2019 que me cambió la vida por completo».

Encabezar el proyecto

La concejala, para finalizar, explica por qué quiere encabezar el proyecto para las elecciones municipales del 2023: «En pleno siglo XXI, teniendo en cuenta la generación que algunos afirmaban era la más preparada de la historia y que ha empalmado una crisis tras otra, la que ha tenido que hacer frente a la desesperación, ha llegado el momento de hacer frente con alegría los obstáculos, ocupar espacios y no dejarnos pisar por nada ni por nadie. Hay que hacer realidad proyectos ilusionantes, poner a las personas en el centro, escuchar los problemas cotidianos y darles solución".

Y añade: "Es la hora de la gestión y el trabajo para resolver problemas y no de perder tiempo en buscar culpables. Como Trabajadora Social, incluso en mi dimensión y visión profesional, creo conveniente dejar de lado los juicios e implicarnos juntas a cambiar la sociedad que nos rodea. Desde el nacionalismo valenciano, las políticas de izquierda y las medidas de sostenibilidad, haremos que Vila-real sea más feminista, más inclusiva, más justa y más amable. Una ciudad para las personas, un lugar donde encontrar felicidad, paz y armonía, porque lo mejor es ser feliz».