Mes del Llibre a Vila-real: tota la programació d'activitats

Vila-real ha preparat una programació especial per a commemorar el Dia del Llibre, amb activitats de promoció lectora i la presentació de llibres d’autors vila-realencs. Entre ells, i emmarcat en commemoració del 750é Aniversari de la Fundació de la Ciutat, dimarts que ve, Dia del Llibre, tindrà lloc la presentació de Una altra història de Vila-real amb humor, la particular visió de la història de Vila-real del dibuixant Enric Arenós, ‘Quique’, Medalla d’Or de la ciutat.

La commemoració del Dia del Llibre ha arribat ja al Servei de Biblioteques municipal, amb activitats que es perllonguen durant tot el mes. Aquestes busquen dinamitzar i fomentar la lectura i l’ús de biblioteques entre els usuaris a més de celebrar aquesta data tan important dins l’entorn bibliotecari.

Programació del Mes del Llibre a Vila-real. / Mediterráneo

El passat dimarts 2 d’abril ja es va celebrar el Dia del Llibre Infantil amb diversos actes commemoratius. Aquest és el dia elegit per l’IBBY (Organització Internacional per al Llibre Juvenil) per a dur a terme aquesta celebració, ja que coincideix amb el naixement de Hans Christian Andersen, un dels escriptors de contes per xiquets i xiquetes més importants de la història, amb ficcions tan reconegudes com Polzet, la Sireneta, La Reina de les Neus o L'aneguet lleig. Per això mateixa, juntament amb la presentació del cartell del Dia del Llibre Infantil de l’IBBY, patrocinat aquest any per la secció japonesa, un dels actes de la jornada ha sigut l’exposició de llibres de H.C Andersen a les sales infantils.

A més a més, també es va realitzar la presentació i exposició de la guia de lectura per a adults i el contacontes Coneixent a Tea a càrrec de Contaclown, a la Biblioteca Infantil. Aquesta última activitat es va dur a terme com a part de les activitats commemoratives del Dia Internacional de Conscienciació sobre l’Autisme, organitzades per l’Ajuntament de Vila-real i l’associació VILATEA.

Per altra banda, el divendres 5 d’abril, l’associació Amb llanes pel carrer va decorar amb figures de punt de ganxo la sala de lectura de la biblioteca infantil. Aquest any les figures protagonistes representaven el conte del germans GrimmEl flautista d’Hamelin. Seguint amb els actes del Mes del Llibre, els xiquets i les xiquetes podran gaudir de la història d’Oreto i les formigues relatada per la contacontes Diana Bernal. Ho podran fer en dues sessions: una el dilluns 22 d’abril a les 17:30 a l’Agència de Lectura El Pilar i altra el dimecres 24 a la Biblioteca Infantil a les 18:00.

Premi Lecturis 2024

Dimarts 23 d’abril, se celebrarà el Dia del Llibre, dia que donarà inici a una setmana repleta de propostes culturals per a tots els públics. Com aquesta data va ser instaurada l’any 1930 en record de la mort de Miguel de Cervantes, a les sales infantils s’exposaran llibres de l’escriptor espanyol i es confeccionarà una guia de lectura. Eixe mateix dia, a les 17:30 de la vesprada a la Biblioteca Infantil, es durà a terme el lliurament del Premi Lecturis 2024, el qual suposa un reconeixement als xiquets o xiquetes més lectores del 2023. Hi ha un premi per cada biblioteca (Biblioteca Infantil de Pius XII i Agencia de Lectura del Pilar) i cada xiquet o xiqueta premiada rebrà un lot de llibres i material escolar.

Així mateix, fins el 22 d’abril està obert el termini per a que els xiquets i les xiquetes socis de les biblioteques infantils de Vila-real es presenten al 9é concurs de punts de llibre. El tema d’aquest 2024 és la fundació de la ciutat, per la qual cosa el treball consistirà en una il•lustració únicament o una il•lustració amb text. Els guanyadors i guanyadores seran guardonats el dia següent. Com es porta fent des del 2014, aquest concurs reconeix la creativitat dels més menuts i menudes. Hi ha dues categories, una que inclou a participants de 4 a 9 anys i altra que ho fa de 10 a 12 anys. Hi haurà un premi per categoria i centre.

El Dia del Llibre a Vila-real finalitzarà amb la presentació del llibre Una altra història de Vila-real amb humor,d’Enric Arenós ‘Quique’, Medalla d’Or de la ciutat 2023, acte que queda emmarcat dins la programació del 750é aniversari fundacional. Aquest tindrà lloc al Gran Casino a les 19:30 hores, mateix lloc i mateixa hora on el dijous 25 d’abril l’escriptora vila-realenca Anna Moner presentarà el llibre La por de la bèstia,amb la intervenció d’Antoni Pitarch, premi 20 de Febrer 2024, i en col•laboració amb l’Associació Cultural Socarrats.

Per acabar, i tenint en compte que enguany se celebra el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, durant tot el mes es lliuraran a les biblioteques municipals punts de pàgina commemoratius, tant de l’Any Estellés com del Mes del Llibre.