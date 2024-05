Els gegants visiten els majors i més de 500 persones pugen al campanar

Més de 500 persones han participat en l’edició de la Pujada al Campanar d’aquestes festes de Sant Pasqual. Mig miler de valents i valentes que no van dubtar ahir en salvar els 175 esglaons que separen la base del punt més alt que pot trepitjar la gent de la torre de l’església arxiprestal de Vila-real, amb 42 metres d’altura.

Un esforç dels vila-realencs que, al matí i a la vesprada, que va acabar amb una recompensa de postal, com és disfrutar d’una de les millors vistes no només de la ciutat, amb els edificis i teulades, sinó també de tota la comarca de la Plana, de la mar a la muntanya.

A més, els membres de la Junta de Festes encarregats de gestionar la pujada al campanar van obsequiar a cadascuna de les persones que van apostar per participar en la iniciativa amb una xapa commemorativa, especial pel 750é aniversari de la fundació de la vila.

Colla gegantera

D’altra banda, una altra de les activitats festives de la cinquena jornada de les festes de Sant Pasqual va estar la visita, a la vesprada, dels gegants de Vila-real, Pasqualet i Marigracieta, a la residència Verge de Gràcia. Allí, i de la mà dels integrants de la Colla Gegantera, els majors van conéixer els secrets dels veïns més grans (en grandària) de la ciutat.

Tampoc va faltar la ja tradicional gimcana que organitza, en la plaça Major, l’associació Acudim, per tal de visibilitzar les barreres arquitectòniques amb les quals es troben encara les persones amb discapacitat per a desplaçar-se pel municipi i per a accedir a establiments o recintes públics i privats.

L'Associació que reuneix a les persones amb discapacitat també va reivindicar l'eliminació de totes les barreres arquitectòniques. / MEDITERRÁNEO

Festes infantils, tardeos en diferents carrers o una festa infantil per a commemorar el 50é aniversari de la plaça del Llaurador van completar la jornada de dimarts.

Bou al carrer

Bon joc i diversió van donar ahir a la vesprada els tres bous que van exhibir en el recinte de la vila. En aquesta segona jornada taurina de les festes patronals van soltar dos exemplars aportats per les associacions Bou de Sant Pasqual i Vila-real Taurina. A més, també va trepitjar el carrer un dels exemplars del ferro d'El Montecillo que van participar en el tancament de salvatges celebrat dissabte passat.

Un rodador esquiva al segon bou de la vesprada ahir, a Vila-real. / GABRIEL UTIEL

El primer de la vesprada, de nom Canari i de la ramaderia de Domínguez Camacho, va eixir amb força i va realitzar algunes arrancades, en ocasions perilloses. Després de recórrer part de la vila, va tornar a la zona amb arena dels *cadafals, d'on ja no es va moure.

El segon, Disposat, d'Albarreal, també va recórrer part de l'ampli recinte taurí de Vila-real i va respondre a les nombroses crides dels rodadors que es van donar cita. Alguna cosa que també va fer el bou que, aportat per la Comissió del Bou, va ser reservat després de la seua participació en el tancament. L'exemplar va destacar per la seua presència.